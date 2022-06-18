https://ria.ru/20220618/donetsk-1796421363.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив еще восемь снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:47

2022-06-18T12:47

2022-06-18T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

авдеевка

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795860722_0:247:3190:2041_1920x0_80_0_0_c2fcc015d2a3564c9192f6ffae6a7ffa.jpg

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив еще восемь снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром несколько раз обстреливали Киевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220618/mchs-1796416579.html

https://ria.ru/20220618/donbass-1796415103.html

донецк (днр)

украина

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, авдеевка, нато