https://ria.ru/20220618/donetsk-1796412325.html

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов

Украинские войска в 11.40 снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему еще 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:04

2022-06-18T12:04

2022-06-18T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

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украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему еще 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.30 - н.п. Пески - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220618/mchs-1796416579.html

https://ria.ru/20220618/shkola-1796409413.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато