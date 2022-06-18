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Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796412325.html
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов
Украинские войска в 11.40 снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему еще 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:04
2022-06-18T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему еще 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.30 - н.п. Пески - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220618/mchs-1796416579.html
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато
12:04 18.06.2022 (обновлено: 12:23 18.06.2022)
 
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему еще 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.30 - н.п. Пески - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Обстрел отряда МЧС в Донецке со стороны ВСУ во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 12:15Специальная военная операция на Украине
В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Представитель Следственного комитета фиксирует разрушения в школе в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 11:47Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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