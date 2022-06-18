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Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796409143.html
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив еще десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:46
2022-06-18T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
авдеевка
нато
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив еще десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром несколько раз обстреливали Киевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796407945.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, авдеевка, нато
11:46 18.06.2022
 
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов

© РИА Новости / Сергей АверинПоследствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Последствия обстрела центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив еще десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 11:33Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром несколько раз обстреливали Киевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 09:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли два района Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаАвдеевкаНАТО
 
 
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