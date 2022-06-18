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Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив еще десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:46
2022-06-18T11:46
2022-06-18T11:46
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив еще десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром несколько раз обстреливали Киевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796407945.html
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в мире, донецк (днр), украина, авдеевка, нато
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще десять снарядов