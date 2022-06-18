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Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796407945.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:33
2022-06-18T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
авдеевка
нато
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром несколько раз обстреливали Киевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796407457.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, авдеевка, нато
11:33 18.06.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 миллиметров

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 11:28Специальная военная операция на Украине
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром несколько раз обстреливали Киевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
ВФУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 09:52Специальная военная операция на Украине
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаАвдеевкаНАТО
 
 
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