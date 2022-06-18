https://ria.ru/20220618/donetsk-1796407457.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 18.06.2022

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:28

2022-06-18T11:28

2022-06-18T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795718542_0:0:3112:1750_1920x0_80_0_0_51768a30cbf1398df80287155bfde1b2.jpg

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Куйбышева ранение получил мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщал о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками завода "Продмаш" в Петровском районе Донецка.

https://ria.ru/20220618/donbass-1796404402.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина