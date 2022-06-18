https://ria.ru/20220618/donetsk-1796407457.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 18.06.2022
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:28
2022-06-18T11:28
2022-06-18T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Куйбышева ранение получил мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщал о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками завода "Продмаш" в Петровском районе Донецка.
https://ria.ru/20220618/donbass-1796404402.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
В ДНР заявили, что в Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель