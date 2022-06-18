https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389762.html

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек - РИА Новости, 18.06.2022

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек

Несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в ДНР со стороны украинских войск, повреждены дома и магазин, сообщил мэр РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:52

2022-06-18T09:52

2022-06-18T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в ДНР со стороны украинских войск, повреждены дома и магазин, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Обстрел микрорайона Топаз в Куйбышевском районе города не прекращается. По первоначальным данным, повреждения получили многоквартирные жилые... Также получил повреждения продуктовый магазин. Имеются пострадавшие мирные жители", - написал он на своей странице в Telegram.

https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389120.html

куйбышевский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куйбышевский район