https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389762.html
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек - РИА Новости, 18.06.2022
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек
Несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в ДНР со стороны украинских войск, повреждены дома и магазин, сообщил мэр РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:52
2022-06-18T09:52
2022-06-18T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в ДНР со стороны украинских войск, повреждены дома и магазин, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Обстрел микрорайона Топаз в Куйбышевском районе города не прекращается. По первоначальным данным, повреждения получили многоквартирные жилые... Также получил повреждения продуктовый магазин. Имеются пострадавшие мирные жители", - написал он на своей странице в Telegram.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389120.html
куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район
09:52 18.06.2022 (обновлено: 09:59 18.06.2022)
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек
В ДНР заявили, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали люди