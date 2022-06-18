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При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389762.html
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек - РИА Новости, 18.06.2022
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек
Несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в ДНР со стороны украинских войск, повреждены дома и магазин, сообщил мэр РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:52
2022-06-18T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в ДНР со стороны украинских войск, повреждены дома и магазин, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Обстрел микрорайона Топаз в Куйбышевском районе города не прекращается. По первоначальным данным, повреждения получили многоквартирные жилые... Также получил повреждения продуктовый магазин. Имеются пострадавшие мирные жители", - написал он на своей странице в Telegram.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389120.html
куйбышевский район
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в мире, куйбышевский район
09:52 18.06.2022 (обновлено: 09:59 18.06.2022)
 
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали несколько человек

В ДНР заявили, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали люди

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРВФУ обстреляли Киевский район Донецка
ВФУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
ВФУ обстреляли Киевский район Донецка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в ДНР со стороны украинских войск, повреждены дома и магазин, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Обстрел микрорайона Топаз в Куйбышевском районе города не прекращается. По первоначальным данным, повреждения получили многоквартирные жилые... Также получил повреждения продуктовый магазин. Имеются пострадавшие мирные жители", - написал он на своей странице в Telegram.
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 09:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли два района Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский район
 
 
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