Украинские войска обстреляли два района Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 12 снарядов по двум районам Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, за 5 минут выпущены 12 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.10 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм; 9.15 - н.п. Пески - г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.