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Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще десять ракет из РЗСО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:29
2022-06-18T15:29
2022-06-18T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще десять ракет из РЗСО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреливали Ясиноватую снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, а также ракетами из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220618/obstrel-1796442029.html
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой