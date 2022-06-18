https://ria.ru/20220618/donbass-1796445875.html

Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще десять ракет из РЗСО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:29

2022-06-18T15:29

2022-06-18T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще десять ракет из РЗСО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреливали Ясиноватую снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, а также ракетами из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220618/obstrel-1796442029.html

https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389120.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка