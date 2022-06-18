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Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donbass-1796445875.html
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще десять ракет из РЗСО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:29
2022-06-18T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще десять ракет из РЗСО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреливали Ясиноватую снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, а также ракетами из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220618/obstrel-1796442029.html
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796389120.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
15:29 18.06.2022
 
Украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще десять ракет из РЗСО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Дом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 14:55Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую 152-миллиметровыми снарядами
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреливали Ясиноватую снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, а также ракетами из БМ-21 "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 09:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли два района Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
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