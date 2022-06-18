https://ria.ru/20220618/donbass-1796444853.html
При обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ ранены два человека
При обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 18.06.2022
При обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ ранены два человека
Два мирных жителя ранены при обстреле украинскими войсками пляжа в Мироновке в ДНР, сообщили в штабе обороны республики. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:20
2022-06-18T15:20
2022-06-18T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле украинскими войсками пляжа в Мироновке в ДНР, сообщили в штабе обороны республики."В результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины) на пляже в Мироновке ранены два мирных жителя. ВФУ нанесли удар по Мироновке рядом со Светлодарском, ранение получили два мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220618/donbass-1796428075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
15:20 18.06.2022 (обновлено: 15:22 18.06.2022)
При обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ ранены два человека
В ДНР заявили, что при обстреле пляжа в Мироновке со стороны ВСУ ранены два человека