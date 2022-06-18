https://ria.ru/20220618/donbass-1796444853.html

При обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ ранены два человека

При обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 18.06.2022

При обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ ранены два человека

Два мирных жителя ранены при обстреле украинскими войсками пляжа в Мироновке в ДНР, сообщили в штабе обороны республики. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:20

2022-06-18T15:20

2022-06-18T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле украинскими войсками пляжа в Мироновке в ДНР, сообщили в штабе обороны республики."В результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины) на пляже в Мироновке ранены два мирных жителя. ВФУ нанесли удар по Мироновке рядом со Светлодарском, ранение получили два мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220618/donbass-1796428075.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина