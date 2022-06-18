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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donbass-1796428075.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 18.06.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:25
2022-06-18T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Один мужчина получил ранение в Ясиноватой, по улице Днепропетровской", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в субботу украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220618/mchs-1796416579.html
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796390052.html
донецкая народная республика
ясиноватая
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, донецк (днр)
13:25 18.06.2022 (обновлено: 13:30 18.06.2022)
 
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель

В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Один мужчина получил ранение в Ясиноватой, по улице Днепропетровской", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Обстрел отряда МЧС в Донецке со стороны ВСУ во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в субботу украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Дым над заводом Топаз в Куйбышевском районе Донецка. Кадр из видео очевидца
Вчера, 09:57Специальная военная операция на Украине
При обстреле украинскими войсками завода в Донецке ранен человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяДонецк (ДНР)
 
 
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