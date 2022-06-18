https://ria.ru/20220618/donbass-1796428075.html

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 18.06.2022

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:25

2022-06-18T13:25

2022-06-18T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Один мужчина получил ранение в Ясиноватой, по улице Днепропетровской", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в субботу украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220618/mchs-1796416579.html

https://ria.ru/20220618/donetsk-1796390052.html

донецкая народная республика

ясиноватая

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, донецк (днр)