https://ria.ru/20220618/donbass-1796426161.html
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку
Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:15
2022-06-18T13:15
2022-06-18T13:15
в мире
донецк (днр)
макеевка
украина
нато
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 12.35 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В субботу Донецк подвергся серии обстрелов, было повреждено, в частности, здание Донецкого национального университета. Кроме того, в результате обстрела погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три пострадали.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220618/donbass-1796415103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), макеевка, украина, нато, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку