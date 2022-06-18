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Украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку - РИА Новости, 18.06.2022
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Украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку
Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:15
2022-06-18T13:15
в мире
донецк (днр)
макеевка
украина
нато
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 12.35 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В субботу Донецк подвергся серии обстрелов, было повреждено, в частности, здание Донецкого национального университета. Кроме того, в результате обстрела погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три пострадали.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
макеевка
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в мире, донецк (днр), макеевка, украина, нато, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:15 18.06.2022
 
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 20 снарядов по Макеевке и Донецку

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 12.35 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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В субботу Донецк подвергся серии обстрелов, было повреждено, в частности, здание Донецкого национального университета. Кроме того, в результате обстрела погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три пострадали.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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В миреДонецк (ДНР)МакеевкаУкраинаНАТОМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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