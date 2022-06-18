https://ria.ru/20220618/donbass-1796404402.html

В Комсомольском в ДНР из-за падения обломков "Точки-У" ВСУ пострадали люди

В Комсомольском в ДНР из-за падения обломков "Точки-У" ВСУ пострадали люди - РИА Новости, 18.06.2022

В Комсомольском в ДНР из-за падения обломков "Точки-У" ВСУ пострадали люди

Пять человек получили ранения в результате падения обломков ракеты тактического комплекса "Точка-У" в населенном пункте Комсомольское в Донецкой народной... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:06

2022-06-18T11:06

2022-06-18T11:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате падения обломков ракеты тактического комплекса "Точка-У" в населенном пункте Комсомольское в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по населенному пункту Комсомольское Старобешевского района."Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали по улице Набережной, в результате чего пять человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220618/donetsk-1796390052.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, в мире