https://ria.ru/20220618/donbass-1796404402.html
В Комсомольском в ДНР из-за падения обломков "Точки-У" ВСУ пострадали люди
В Комсомольском в ДНР из-за падения обломков "Точки-У" ВСУ пострадали люди - РИА Новости, 18.06.2022
В Комсомольском в ДНР из-за падения обломков "Точки-У" ВСУ пострадали люди
Пять человек получили ранения в результате падения обломков ракеты тактического комплекса "Точка-У" в населенном пункте Комсомольское в Донецкой народной... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:06
2022-06-18T11:06
2022-06-18T11:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате падения обломков ракеты тактического комплекса "Точка-У" в населенном пункте Комсомольское в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по населенному пункту Комсомольское Старобешевского района."Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали по улице Набережной, в результате чего пять человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796390052.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире
11:06 18.06.2022 (обновлено: 11:23 18.06.2022)
В Комсомольском в ДНР из-за падения обломков "Точки-У" ВСУ пострадали люди
ДНР: в Комсомольском из-за падения обломков "Точки-У" ВСУ пострадали пять человек