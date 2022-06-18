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В ДНР за 122 дня эскалации погиб 181 мирный житель - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donbass-1796398852.html
В ДНР за 122 дня эскалации погиб 181 мирный житель
В ДНР за 122 дня эскалации погиб 181 мирный житель - РИА Новости, 18.06.2022
В ДНР за 122 дня эскалации погиб 181 мирный житель
В ДНР за 122 дня эскалации зафиксировано 4623 обстрела со стороны украинских войск, погиб 181 мирный житель, ранения получили 2290, сообщает представительство... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:32
2022-06-18T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В ДНР за 122 дня эскалации зафиксировано 4623 обстрела со стороны украинских войск, погиб 181 мирный житель, ранения получили 2290, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 122 дня эскалации погибло 181 гражданское лицо, в том числе 9 детей… На территориях в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 857 гражданских лиц, в том числе 64 ребенка. На освобожденных в ходе специальной военной операции территориях ранения получили 1433 гражданских лица, в том числе 77 детей. Всего: 2290, в том числе детей - 141", - говорится в сообщении.Были зафиксированы повреждения 4662 жилых домостроений, 999 объектов гражданской инфраструктуры, 520 транспортных средств.Кроме того, за 122 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4623 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4304.
https://ria.ru/20220618/donbass-1796383473.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
10:32 18.06.2022 (обновлено: 11:30 18.06.2022)
 
В ДНР за 122 дня эскалации погиб 181 мирный житель

В ДНР за 122 дня эскалации погиб 181 мирный житель, ранены 1433

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В ДНР за 122 дня эскалации зафиксировано 4623 обстрела со стороны украинских войск, погиб 181 мирный житель, ранения получили 2290, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 122 дня эскалации погибло 181 гражданское лицо, в том числе 9 детей… На территориях в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 857 гражданских лиц, в том числе 64 ребенка. На освобожденных в ходе специальной военной операции территориях ранения получили 1433 гражданских лица, в том числе 77 детей. Всего: 2290, в том числе детей - 141", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за 122 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4623 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4304.
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