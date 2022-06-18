https://ria.ru/20220618/donbass-1796398852.html

В ДНР за 122 дня эскалации погиб 181 мирный житель

В ДНР за 122 дня эскалации погиб 181 мирный житель - РИА Новости, 18.06.2022

В ДНР за 122 дня эскалации погиб 181 мирный житель

В ДНР за 122 дня эскалации зафиксировано 4623 обстрела со стороны украинских войск, погиб 181 мирный житель, ранения получили 2290, сообщает представительство... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:32

2022-06-18T10:32

2022-06-18T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В ДНР за 122 дня эскалации зафиксировано 4623 обстрела со стороны украинских войск, погиб 181 мирный житель, ранения получили 2290, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 122 дня эскалации погибло 181 гражданское лицо, в том числе 9 детей… На территориях в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 857 гражданских лиц, в том числе 64 ребенка. На освобожденных в ходе специальной военной операции территориях ранения получили 1433 гражданских лица, в том числе 77 детей. Всего: 2290, в том числе детей - 141", - говорится в сообщении.Были зафиксированы повреждения 4662 жилых домостроений, 999 объектов гражданской инфраструктуры, 520 транспортных средств.Кроме того, за 122 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4623 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4304.

https://ria.ru/20220618/donbass-1796383473.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк