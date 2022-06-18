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Мирошник: для эвакуации с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donbass-1796384237.html
Мирошник: для эвакуации с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска
Мирошник: для эвакуации с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска - РИА Новости, 18.06.2022
Мирошник: для эвакуации с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска
Для полноценной эвакуации мирных с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного, заявил посол РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:18
2022-06-18T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
лисичанск
северодонецк
рубежное
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Для полноценной эвакуации мирных с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Для полноценной эвакуации мирных с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела и Северодонецка и Рубежного. Над решением этой задачи сейчас и работают союзные войска", - добавил Мирошник.По его словам, основная угроза обстрелами исходит не только с территории самого "Азота", но с доминирующих высот в районе соседнего города Лисичанска. Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов.Местные жители указывают, что боевики в Лисичанске устанавливают минометы для нанесения ударов, по подходам к первой проходной завода, на случай, если кто-то выйдет с территории "Азота".По его словам, для эвакуации мирных жителей нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного.Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.
https://ria.ru/20220618/peregovory-1796382173.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220617/naemniki-1796148145.html
луганская народная республика
россия
украина
лисичанск
северодонецк
рубежное
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, лисичанск, северодонецк, рубежное
09:18 18.06.2022 (обновлено: 09:37 18.06.2022)
 
Мирошник: для эвакуации с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска

Посол Мирошник: для эвакуации граждан с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГород Северодонецк
Город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Для полноценной эвакуации мирных с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Для полноценной эвакуации мирных с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела и Северодонецка и Рубежного. Над решением этой задачи сейчас и работают союзные войска", - добавил Мирошник.
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен
По его словам, основная угроза обстрелами исходит не только с территории самого "Азота", но с доминирующих высот в районе соседнего города Лисичанска. Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов.
Местные жители указывают, что боевики в Лисичанске устанавливают минометы для нанесения ударов, по подходам к первой проходной завода, на случай, если кто-то выйдет с территории "Азота".
"Договоренности об открытии гуманитарного коридора с Азота как для выхода мирных, так и для сложения оружия боевиками, по-прежнему нет. Основная причина - Украина отказывается гарантировать режим прекращения огня, без которого никакая эвакуация невозможна", - написал он на своей странице в Telegram.
По его словам, для эвакуации мирных жителей нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного.
Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.
При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 15:32Сказано в эфире
Глава МИД ЛНР: наемникам с "Азота" выгоднее сдаваться нам, чем ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаЛисичанскСеверодонецкРубежное
 
 
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