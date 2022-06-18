09:18 18.06.2022 (обновлено: 09:37 18.06.2022)
Мирошник: для эвакуации с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска
Посол Мирошник: для эвакуации граждан с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска
Город Северодонецк. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Для полноценной эвакуации мирных с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Для полноценной эвакуации мирных с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела и Северодонецка и Рубежного. Над решением этой задачи сейчас и работают союзные войска", - добавил Мирошник.
По его словам, основная угроза обстрелами исходит не только с территории самого "Азота", но с доминирующих высот в районе соседнего города Лисичанска. Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов.
Местные жители указывают, что боевики в Лисичанске устанавливают минометы для нанесения ударов, по подходам к первой проходной завода, на случай, если кто-то выйдет с территории "Азота".
"Договоренности об открытии гуманитарного коридора с Азота как для выхода мирных, так и для сложения оружия боевиками, по-прежнему нет. Основная причина - Украина отказывается гарантировать режим прекращения огня, без которого никакая эвакуация невозможна", - написал он на своей странице в Telegram.
По его словам, для эвакуации мирных жителей нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного.
Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.
При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.