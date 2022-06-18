https://ria.ru/20220618/donbass-1796384237.html

Мирошник: для эвакуации с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска

Мирошник: для эвакуации с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска - РИА Новости, 18.06.2022

Мирошник: для эвакуации с "Азота" надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска

Для полноценной эвакуации мирных с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного, заявил посол РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:18

2022-06-18T09:18

2022-06-18T09:37

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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украина

лисичанск

северодонецк

рубежное

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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Для полноценной эвакуации мирных с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Для полноценной эвакуации мирных с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела и Северодонецка и Рубежного. Над решением этой задачи сейчас и работают союзные войска", - добавил Мирошник.По его словам, основная угроза обстрелами исходит не только с территории самого "Азота", но с доминирующих высот в районе соседнего города Лисичанска. Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов.Местные жители указывают, что боевики в Лисичанске устанавливают минометы для нанесения ударов, по подходам к первой проходной завода, на случай, если кто-то выйдет с территории "Азота".По его словам, для эвакуации мирных жителей нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного.Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.

https://ria.ru/20220618/peregovory-1796382173.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220617/naemniki-1796148145.html

луганская народная республика

россия

украина

лисичанск

северодонецк

рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, россия, украина, лисичанск, северодонецк, рубежное