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В Донецке разрушен дом после обстрелов украинских войск

В Донецке разрушен дом после обстрелов украинских войск - РИА Новости, 18.06.2022

В Донецке разрушен дом после обстрелов украинских войск

Дом в Донецке разрушен после украинского обстрела, под завалами может находиться человек, передает в субботу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:52

2022-06-18T12:52

2022-06-18T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Дом в Донецке разрушен после украинского обстрела, под завалами может находиться человек, передает в субботу корреспондент РИА Новости.Удар украинских силовиков пришелся на дом номер 73 по улице Щорса на границе Киевского и Ворошиловского районов города. По предварительным данным, речь идет о девушке, информация уточняется.В субботу Донецк подвергся серии обстрелов, было повреждено, в частности, здание Донецкого национального университета. Кроме того, в результате обстрела погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три пострадали.

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Кадры жилого Ворошиловского района Донецка, обстреливаемого ВСУ Корреспондент РИА Новости передает кадры из жилого сектора Ворошиловского района Донецка, обстреливаемого украинского боевиками. Повреждена кровля дома, под завалами могут находиться люди. 2022-06-18T12:52 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика