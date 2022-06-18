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В Донецке разрушен дом после обстрелов украинских войск - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/dom-1796422282.html
В Донецке разрушен дом после обстрелов украинских войск
В Донецке разрушен дом после обстрелов украинских войск - РИА Новости, 18.06.2022
В Донецке разрушен дом после обстрелов украинских войск
Дом в Донецке разрушен после украинского обстрела, под завалами может находиться человек, передает в субботу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:52
2022-06-18T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Дом в Донецке разрушен после украинского обстрела, под завалами может находиться человек, передает в субботу корреспондент РИА Новости.Удар украинских силовиков пришелся на дом номер 73 по улице Щорса на границе Киевского и Ворошиловского районов города. По предварительным данным, речь идет о девушке, информация уточняется.В субботу Донецк подвергся серии обстрелов, было повреждено, в частности, здание Донецкого национального университета. Кроме того, в результате обстрела погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три пострадали.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Кадры жилого Ворошиловского района Донецка, обстреливаемого ВСУ
Корреспондент РИА Новости передает кадры из жилого сектора Ворошиловского района Донецка, обстреливаемого украинского боевиками. Повреждена кровля дома, под завалами могут находиться люди.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
12:52 18.06.2022 (обновлено: 14:37 18.06.2022)
 
В Донецке разрушен дом после обстрелов украинских войск

В Донецке разрушен дом после обстрелов украинских войск, под завалами может быть человек

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Дом в Донецке разрушен после украинского обстрела, под завалами может находиться человек, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
Удар украинских силовиков пришелся на дом номер 73 по улице Щорса на границе Киевского и Ворошиловского районов города. По предварительным данным, речь идет о девушке, информация уточняется.
В субботу Донецк подвергся серии обстрелов, было повреждено, в частности, здание Донецкого национального университета. Кроме того, в результате обстрела погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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