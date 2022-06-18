https://ria.ru/20220618/dnr-1796468766.html

Число погибших при обстреле ДНР украинскими войсками возросло до пяти

Число погибших при обстреле ДНР украинскими войсками возросло до пяти - РИА Новости, 18.06.2022

Число погибших при обстреле ДНР украинскими войсками возросло до пяти

Число погибших в результате обстрелов украинскими войсками ДНР возросло до пяти человек, заявили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T17:45

2022-06-18T17:45

2022-06-18T18:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793566623_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_2e0b82171d8a15917bf7653f5c33fd56.jpg

ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов украинскими войсками ДНР возросло до пяти человек, заявили в штабе территориальной обороны республики."Еще 12 получили ранения", — также говорится в сообщении.В субботу Донецк подвергся серии ударов, было повреждено, в частности, здание Донецкого национального университета. Кроме того, в результате атаки погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три пострадали.В минувший понедельник Донецк попал под самый интенсивный обстрел с 2015 года. Украина ударила практически по всем районам города, в первую очередь Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал этот обстрел города со стороны украинских войск одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/obstrel-1796323924.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)