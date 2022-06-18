https://ria.ru/20220618/davlenie-1796367286.html

В Парагвае заявили о давлении со стороны США в отношениях с Россией

В Парагвае заявили о давлении со стороны США в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.06.2022

В Парагвае заявили о давлении со стороны США в отношениях с Россией

Соединенные Штаты оказывают давление на Парагвай и другие страны континента с целью заморозки отношений с Россией, вмешиваясь в их внутренние дела, заявил РИА... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T01:09

2022-06-18T01:09

2022-06-18T01:09

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МОНТЕВИДЕО, 18 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты оказывают давление на Парагвай и другие страны континента с целью заморозки отношений с Россией, вмешиваясь в их внутренние дела, заявил РИА Новости кандидат в президенты и сенатор от левой партии "Фронт Гуасу" Сиксто Перейра.Неделю назад посол России в Парагвае Александр Писарев, выступая в местном сенате, также отметил, что отношения стран "поставлены на паузу" из-за конфликта на Украине."Чего боятся США? Было продвижение России и Китая в торговле. Таким образом, США всем своим странам-сателлитам ставят условие предлагать меры политической блокады. Это относится к несколькими латиноамериканским странам, таким как Парагвай или Колумбия... Среди сосуществующих в атмосфере терпимости стран североамериканцы - те, кто подавляет и готов растоптать других, они не уважают политические и идеологические позиции, вмешиваются во внутренние дела каждой страны и всегда усложняют ситуацию", - добавил собеседник агентства.Действия США и их союзников, стремящихся исключить РФ из мировой экономики, уже негативно сказались на Парагвае, который потерял российский рынок для своего мяса. Объем отгрузок говядины в Россию составлял до введения санкций около 350 миллионов долларов США или 20% парагвайского мясного экспорта.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.По словам Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795120344.html

https://ria.ru/20220617/biznes-1796048391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, парагвай, сша, в мире