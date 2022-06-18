https://ria.ru/20220618/chili-1796371782.html
В Чили выявили первый случай оспы обезьян
В Чили выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 18.06.2022
В Чили выявили первый случай оспы обезьян
Первый случай оспы обезьян выявлен в Чили, сообщила министр здравоохранения Бегонья Ярса Санчес. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T03:54
2022-06-18T03:54
2022-06-18T03:54
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оспа обезьян
здоровье - общество
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МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян выявлен в Чили, сообщила министр здравоохранения Бегонья Ярса Санчес.По ее словам, этот случай не внушает опасений с точки зрения эпидемиологии - носитель вируса изолирован, а правительство готово к реализации необходимых протоколов биобезопасности.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220615/ospa-1795505794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, в мире, америка, оспа обезьян, здоровье - общество
В Чили выявили первый случай оспы обезьян
Глава Минздрава Чили Санчес заявила о первом случае заражения оспой обезьян в стране
МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян выявлен в Чили, сообщила министр здравоохранения Бегонья Ярса Санчес.
"Мы сегодня подтвердили первый случай оспы обезьян в Чили … это молодой человек, который прибыл из Европы с подозрительными симтпомами", - сказала она ходе выступления перед местными СМИ, которое министерство опубликовало в Twitter.
По ее словам, этот случай не внушает опасений с точки зрения эпидемиологии - носитель вируса изолирован, а правительство готово к реализации необходимых протоколов биобезопасности.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке
. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы
, а также в Америке
и Австралии
. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.