https://ria.ru/20220618/chili-1796371782.html

В Чили выявили первый случай оспы обезьян

В Чили выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 18.06.2022

В Чили выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай оспы обезьян выявлен в Чили, сообщила министр здравоохранения Бегонья Ярса Санчес. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T03:54

2022-06-18T03:54

2022-06-18T03:54

европа

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америка

оспа обезьян

здоровье - общество

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МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян выявлен в Чили, сообщила министр здравоохранения Бегонья Ярса Санчес.По ее словам, этот случай не внушает опасений с точки зрения эпидемиологии - носитель вируса изолирован, а правительство готово к реализации необходимых протоколов биобезопасности.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220615/ospa-1795505794.html

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европа

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, в мире, америка, оспа обезьян, здоровье - общество