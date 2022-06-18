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Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства - РИА Новости, 18.06.2022
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Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства
Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства - РИА Новости, 18.06.2022
Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства
Прибывший в Прагу с визитом глава минобороны Словакии Ярослав Надь передал главе МО Чехии Яне Черноховой письменное обращение с просьбой об охране чешскими ВВС... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T21:50
2022-06-18T21:50
в мире
словакия
сша
польша
миг-29
f-16
чехия
минобороны чехии
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ПРАГА, 18 июн – РИА Новости. Прибывший в Прагу с визитом глава минобороны Словакии Ярослав Надь передал главе МО Чехии Яне Черноховой письменное обращение с просьбой об охране чешскими ВВС воздушного пространства своей страны, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на Чернохову."Министр Надь передал мне письмо с просьбой о том, чтобы мы на некоторое время помогли обеспечить охрану воздушного пространства Словакии. Теперь мы проведем переговоры о конкретных условиях выполнения этого обращения", - цитирует ТВ Чернохову.Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года.По словам главы минобороны Словакии Надя, в проекте охраны воздушного пространства его страны должны быть задействованы также ВВС Польши."Я очень благодарен, что чехи и поляки решили помочь нам и взяли ответственность за наше воздушное пространство", - сказал на пресс-конференции Надь.По данным Чешского ТВ, во время охраны воздушного пространства над Словакией польские истребители F-16 будут стартовать с аэродромов в своей стране, но, в случае необходимости, некоторые из них могут быть также временно перемещены на словацкие аэродромы.
https://ria.ru/20220614/chekhiya-1795210224.html
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в мире, словакия, сша, польша, миг-29, f-16, чехия, минобороны чехии
21:50 18.06.2022
 
Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства

Глава Минобороны Чехии Чернохова: Словакия просит помощи в охране воздушного пространства

© AFP 2022 / Michak Cizek Вертолет Ми-24 ВВС Чехии
Вертолет Ми-24 ВВС Чехии - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / Michak Cizek
Вертолет Ми-24 ВВС Чехии . Архивное фото
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ПРАГА, 18 июн – РИА Новости. Прибывший в Прагу с визитом глава минобороны Словакии Ярослав Надь передал главе МО Чехии Яне Черноховой письменное обращение с просьбой об охране чешскими ВВС воздушного пространства своей страны, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на Чернохову.
"Министр Надь передал мне письмо с просьбой о том, чтобы мы на некоторое время помогли обеспечить охрану воздушного пространства Словакии. Теперь мы проведем переговоры о конкретных условиях выполнения этого обращения", - цитирует ТВ Чернохову.
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По словам главы минобороны Словакии Надя, в проекте охраны воздушного пространства его страны должны быть задействованы также ВВС Польши.
"Я очень благодарен, что чехи и поляки решили помочь нам и взяли ответственность за наше воздушное пространство", - сказал на пресс-конференции Надь.
По данным Чешского ТВ, во время охраны воздушного пространства над Словакией польские истребители F-16 будут стартовать с аэродромов в своей стране, но, в случае необходимости, некоторые из них могут быть также временно перемещены на словацкие аэродромы.
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