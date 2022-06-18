https://ria.ru/20220618/chekhiya-1796496038.html

Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства

Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства - РИА Новости, 18.06.2022

Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства

Прибывший в Прагу с визитом глава минобороны Словакии Ярослав Надь передал главе МО Чехии Яне Черноховой письменное обращение с просьбой об охране чешскими ВВС... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T21:50

2022-06-18T21:50

2022-06-18T21:50

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минобороны чехии

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ПРАГА, 18 июн – РИА Новости. Прибывший в Прагу с визитом глава минобороны Словакии Ярослав Надь передал главе МО Чехии Яне Черноховой письменное обращение с просьбой об охране чешскими ВВС воздушного пространства своей страны, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на Чернохову."Министр Надь передал мне письмо с просьбой о том, чтобы мы на некоторое время помогли обеспечить охрану воздушного пространства Словакии. Теперь мы проведем переговоры о конкретных условиях выполнения этого обращения", - цитирует ТВ Чернохову.Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года.По словам главы минобороны Словакии Надя, в проекте охраны воздушного пространства его страны должны быть задействованы также ВВС Польши."Я очень благодарен, что чехи и поляки решили помочь нам и взяли ответственность за наше воздушное пространство", - сказал на пресс-конференции Надь.По данным Чешского ТВ, во время охраны воздушного пространства над Словакией польские истребители F-16 будут стартовать с аэродромов в своей стране, но, в случае необходимости, некоторые из них могут быть также временно перемещены на словацкие аэродромы.

https://ria.ru/20220614/chekhiya-1795210224.html

https://ria.ru/20220613/makron-1794971027.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, сша, польша, миг-29, f-16, чехия, минобороны чехии