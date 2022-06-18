16:36 18.06.2022 (обновлено: 19:24 18.06.2022)
Зарубежные компании не заявляли об уходе из Калужской области, заявил Шапша
Губернатор Шапша: ни одна иностранная компания не заявила об уходе из Калужской области
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛиния сборки компьютеров на заводе электронного оборудования
Линия сборки компьютеров на заводе электронного оборудования. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Ни одна иностранная компания на сегодняшний день не заявила об уходе из Калужской области, бизнес хочет работать, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша.
"За 10 лет в Калужской области 116 предприятий разместились, более 1 триллиона инвестиций (привлечено). И на сегодняшний день ни одна компания не заявила о своем уходе из Калужской области", - сказал Шапша.
"Бизнес проявляет интерес к тому, чтобы сохранять свои позиции в России… Мы видим это не только в заявлениях, но и в их действиях", - отметил глава региона.
Он уточнил, что видит такой интерес, в частности, на деловых переговорах с предпринимателями. Что касается приостановивших работу компаний, их жизнедеятельность поддерживается.
"Все коллективы сохранены, в рамках простоя выплачивается две трети заработной платы. В среднем это где-то 50 тысяч рублей. Сейчас работает порядка 25-30% сотрудников, чтобы поддерживать жизнедеятельность предприятий", - рассказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.