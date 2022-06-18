https://ria.ru/20220618/biznes-1796457378.html

Зарубежные компании не заявляли об уходе из Калужской области, заявил Шапша

Зарубежные компании не заявляли об уходе из Калужской области, заявил Шапша - РИА Новости, 18.06.2022

Зарубежные компании не заявляли об уходе из Калужской области, заявил Шапша

Ни одна иностранная компания на сегодняшний день не заявила об уходе из Калужской области, бизнес хочет работать, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:36

2022-06-18T16:36

2022-06-18T19:24

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

калужская область

россия

санкт-петербург

владислав шапша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Ни одна иностранная компания на сегодняшний день не заявила об уходе из Калужской области, бизнес хочет работать, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша."За 10 лет в Калужской области 116 предприятий разместились, более 1 триллиона инвестиций (привлечено). И на сегодняшний день ни одна компания не заявила о своем уходе из Калужской области", - сказал Шапша."Бизнес проявляет интерес к тому, чтобы сохранять свои позиции в России… Мы видим это не только в заявлениях, но и в их действиях", - отметил глава региона.Он уточнил, что видит такой интерес, в частности, на деловых переговорах с предпринимателями. Что касается приостановивших работу компаний, их жизнедеятельность поддерживается."Все коллективы сохранены, в рамках простоя выплачивается две трети заработной платы. В среднем это где-то 50 тысяч рублей. Сейчас работает порядка 25-30% сотрудников, чтобы поддерживать жизнедеятельность предприятий", - рассказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/avtoproizvoditeli-1796448148.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, калужская область, россия, санкт-петербург, владислав шапша