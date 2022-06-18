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Зарубежные компании не заявляли об уходе из Калужской области, заявил Шапша - РИА Новости, 18.06.2022
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Зарубежные компании не заявляли об уходе из Калужской области, заявил Шапша
Зарубежные компании не заявляли об уходе из Калужской области, заявил Шапша - РИА Новости, 18.06.2022
Зарубежные компании не заявляли об уходе из Калужской области, заявил Шапша
Ни одна иностранная компания на сегодняшний день не заявила об уходе из Калужской области, бизнес хочет работать, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:36
2022-06-18T19:24
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
калужская область
россия
санкт-петербург
владислав шапша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Ни одна иностранная компания на сегодняшний день не заявила об уходе из Калужской области, бизнес хочет работать, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша."За 10 лет в Калужской области 116 предприятий разместились, более 1 триллиона инвестиций (привлечено). И на сегодняшний день ни одна компания не заявила о своем уходе из Калужской области", - сказал Шапша."Бизнес проявляет интерес к тому, чтобы сохранять свои позиции в России… Мы видим это не только в заявлениях, но и в их действиях", - отметил глава региона.Он уточнил, что видит такой интерес, в частности, на деловых переговорах с предпринимателями. Что касается приостановивших работу компаний, их жизнедеятельность поддерживается."Все коллективы сохранены, в рамках простоя выплачивается две трети заработной платы. В среднем это где-то 50 тысяч рублей. Сейчас работает порядка 25-30% сотрудников, чтобы поддерживать жизнедеятельность предприятий", - рассказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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калужская область
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экономика, калужская область, россия, санкт-петербург, владислав шапша
16:36 18.06.2022 (обновлено: 19:24 18.06.2022)
 
Зарубежные компании не заявляли об уходе из Калужской области, заявил Шапша

Губернатор Шапша: ни одна иностранная компания не заявила об уходе из Калужской области

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛиния сборки компьютеров на заводе электронного оборудования
Линия сборки компьютеров на заводе электронного оборудования - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линия сборки компьютеров на заводе электронного оборудования. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Ни одна иностранная компания на сегодняшний день не заявила об уходе из Калужской области, бизнес хочет работать, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша.
"За 10 лет в Калужской области 116 предприятий разместились, более 1 триллиона инвестиций (привлечено). И на сегодняшний день ни одна компания не заявила о своем уходе из Калужской области", - сказал Шапша.
"Бизнес проявляет интерес к тому, чтобы сохранять свои позиции в России… Мы видим это не только в заявлениях, но и в их действиях", - отметил глава региона.
Он уточнил, что видит такой интерес, в частности, на деловых переговорах с предпринимателями. Что касается приостановивших работу компаний, их жизнедеятельность поддерживается.
Шапша: Иностранные автопроизводители готовы возобновить работу в Калужской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 15:42Петербургский международный экономический форум — 2022
Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию
"Все коллективы сохранены, в рамках простоя выплачивается две трети заработной платы. В среднем это где-то 50 тысяч рублей. Сейчас работает порядка 25-30% сотрудников, чтобы поддерживать жизнедеятельность предприятий", - рассказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаКалужская областьРоссияСанкт-ПетербургВладислав Шапша
 
 
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