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Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года - РИА Новости, 18.06.2022
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Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года
Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года - РИА Новости, 18.06.2022
Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года
Стоимость биткоина падает на 6,98%, опускаясь ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:10
2022-06-18T10:10
экономика
биткоин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Стоимость биткоина падает на 6,98%, опускаясь ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.00 мск дешевел на 6,98% - до 19,487 тысячи долларов.А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,50% - до 19,554 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
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экономика, биткоин
10:10 18.06.2022
 
Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года

Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПункт обмена биткоинов в Тель-Авиве
Пункт обмена биткоинов в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Пункт обмена биткоинов в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Стоимость биткоина падает на 6,98%, опускаясь ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.00 мск дешевел на 6,98% - до 19,487 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,50% - до 19,554 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 13:51Наука
Цены на видеокарты рухнули из-за криптовалют
 
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