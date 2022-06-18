https://ria.ru/20220618/bitkoin-1796394631.html
Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года
Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года - РИА Новости, 18.06.2022
Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года
Стоимость биткоина падает на 6,98%, опускаясь ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:10
2022-06-18T10:10
2022-06-18T10:10
экономика
биткоин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Стоимость биткоина падает на 6,98%, опускаясь ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.00 мск дешевел на 6,98% - до 19,487 тысячи долларов.А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,50% - до 19,554 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
https://ria.ru/20220616/gpu-1795753190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, биткоин
Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года
Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года