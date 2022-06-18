https://ria.ru/20220618/bespilotniki-1796367511.html

СМИ: США приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle

СМИ: США приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle - РИА Новости, 18.06.2022

СМИ: США приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle

США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T01:15

2022-06-18T01:15

2022-06-18T02:18

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов, сообщает Рейтер.По данным источников агентства, сделка по продаже четырех беспилотников стоимостью 10 миллионов долларов каждый была одобрена Белым домом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения источники агентства не приводят.Во вторник издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что продажу Украине Gray Eagle усложняют трудности с обучением и материально-техническим обеспечением беспилотников.Как сообщалось ранее, США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/oruzhie-1796367143.html

https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795622832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, министерство обороны сша, сша, украина