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СМИ: США приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle - РИА Новости, 18.06.2022
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СМИ: США приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle
СМИ: США приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle - РИА Новости, 18.06.2022
СМИ: США приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle
США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T01:15
2022-06-18T02:18
в мире
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов, сообщает Рейтер.По данным источников агентства, сделка по продаже четырех беспилотников стоимостью 10 миллионов долларов каждый была одобрена Белым домом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения источники агентства не приводят.Во вторник издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что продажу Украине Gray Eagle усложняют трудности с обучением и материально-техническим обеспечением беспилотников.Как сообщалось ранее, США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/oruzhie-1796367143.html
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в мире, министерство обороны сша, сша, украина
01:15 18.06.2022 (обновлено: 02:18 18.06.2022)
 
СМИ: США приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle

Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине четырех БПЛА MQ-1C Gray Eagle

© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Spc. Latoya Wiggins
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов, сообщает Рейтер.
"Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России", - утверждается в материале.
По данным источников агентства, сделка по продаже четырех беспилотников стоимостью 10 миллионов долларов каждый была одобрена Белым домом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения источники агентства не приводят.
Во вторник издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что продажу Украине Gray Eagle усложняют трудности с обучением и материально-техническим обеспечением беспилотников.
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Как сообщалось ранее, США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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