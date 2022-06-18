01:15 18.06.2022 (обновлено: 02:18 18.06.2022)
СМИ: США приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle
Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине четырех БПЛА MQ-1C Gray Eagle
© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов, сообщает Рейтер.
"Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России", - утверждается в материале.
По данным источников агентства, сделка по продаже четырех беспилотников стоимостью 10 миллионов долларов каждый была одобрена Белым домом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения источники агентства не приводят.
Во вторник издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что продажу Украине Gray Eagle усложняют трудности с обучением и материально-техническим обеспечением беспилотников.
Как сообщалось ранее, США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.