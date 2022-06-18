https://ria.ru/20220618/bayden-1796480312.html

Британцы высмеяли упавшего с велосипеда Байдена

Британцы высмеяли упавшего с велосипеда Байдена - РИА Новости, 18.06.2022

Британцы высмеяли упавшего с велосипеда Байдена

Новость о падении президента США Джо Байдена с велосипеда во время прогулки стала поводом для шуток и язвительных комментариев среди читателей британской газеты РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T19:13

2022-06-18T19:13

2022-06-18T22:26

в мире

камала харрис

сша

джо байден

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Новость о падении президента США Джо Байдена с велосипеда во время прогулки стала поводом для шуток и язвительных комментариев среди читателей британской газеты Daily Mail.Пул Белого дома опубликовал видео с велопрогулки американского лидера. Президент ехал вместе с группой людей, его окликнули репортеры, после чего он подъехал к ним и упал набок вместе с велосипедом. Байден заявил, что не пострадал. Позже в администрации американского президента сообщили, что с ним все в порядке и помощь врачей не понадобилась.Читатели британского издания высмеяли очередной конфуз американского президента."Ему нужны ходунки и выйти на пенсию", — написал lordvaderthe.Empery100 посоветовал первой леди "положить этому конец"."Теперь вы понимаете, что замена Трампа этим кальмаром должна быть исправлена (отменена. — Прим. ред.)?" — заявил Jay.Readeravid поинтересовался, попробуют ли противники Байдена в конгрессе объявить ему импичмент."Могу смотреть на это целый день!" — призналась Jessie M."Джилл (супруга президента. — Прим. ред.) сказала ему, что время уходить", — пошутил PurplePink.Allamboy14 заявил, что все президентство Байдена — это сплошное падение. С ним согласились другие комментаторы."Почему ему вообще разрешено кататься на велосипеде? <…> Перелом бедра в его возрасте может означать скорую кончину", — написал еще один читатель.Sandara заявила, что Байден олицетворяет всю Демократическую партию."Пелоси (спикер конгресса. — Прим. ред.) невнятно бормочет и все время выглядит пьяной, Харрис кудахчет, замена Псаки возится во время интервью. Неудивительно, что мир издевается над Америкой", — добавила она.Cooke назвала Байдена худшим президентом в истории и заявила, что он больше времени бывает в отпуске, чем на работе."Не может подниматься по лестнице, не умеет кататься на велосипеде, но может нюхать девчачьи волосы и принимать душ с дочерью. Это выбор демократов на пост президента Америки", — возмутился OneTwo.Annie51 назвала Белый дом домом престарелых и слабоумных.Это далеко не первая оплошность Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html

https://ria.ru/20220610/konfuz-1794445127.html

https://ria.ru/20220523/bayden-1790070249.html

сша

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в мире, камала харрис, сша, джо байден