https://ria.ru/20220618/bayden-1796466766.html
Байден упал с велосипеда
Байден упал с велосипеда - РИА Новости, 18.06.2022
Байден упал с велосипеда
Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки, сообщил пул Белого дома. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:32
2022-06-18T17:32
2022-06-18T18:54
в мире
сша
джо байден
барак обама
сирия
ливия
камала харрис
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки, сообщил пул Белого дома.На распространенном журналистами видео глава американского государства едет с группой людей на велосипедах, стоящие неподалеку журналисты окликают его и задают вопросы. Подъехав к ним, Байден падает набок вместе с велосипедом.После американский лидер заявил, что он в порядке и не пострадал от падения, передает пул.Представитель Белого дома позже сообщил, что Байдену не понадобилась медицинская помощь после падения."Как сказал президент, при спешивании он зацепился ногой за педаль, с ним все в порядке. Медицинская помощь не требуется. Президент с нетерпением ждет возможности провести остаток дня со своей семьей", — цитирует пресс-пул спикера.Это далеко не первая оплошность Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20220415/bayden-1783646723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, барак обама, сирия, ливия, камала харрис, владимир путин
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки, сообщил пул Белого дома.
На распространенном журналистами видео глава американского государства едет с группой людей на велосипедах, стоящие неподалеку журналисты окликают его и задают вопросы. Подъехав к ним, Байден
падает набок вместе с велосипедом.
После американский лидер заявил, что он в порядке и не пострадал от падения, передает пул.
Представитель Белого дома позже сообщил, что Байдену не понадобилась медицинская помощь после падения.
"Как сказал президент, при спешивании он зацепился ногой за педаль, с ним все в порядке. Медицинская помощь не требуется. Президент с нетерпением ждет возможности провести остаток дня со своей семьей", — цитирует пресс-пул спикера.
Это далеко не первая оплошность Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы
Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис
президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией
и Ирак
с Ираном
.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.