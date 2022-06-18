https://ria.ru/20220618/bayden-1796466766.html

Байден упал с велосипеда

Байден упал с велосипеда - РИА Новости, 18.06.2022

Байден упал с велосипеда

Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки, сообщил пул Белого дома. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T17:32

2022-06-18T17:32

2022-06-18T18:54

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джо байден

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ливия

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки, сообщил пул Белого дома.На распространенном журналистами видео глава американского государства едет с группой людей на велосипедах, стоящие неподалеку журналисты окликают его и задают вопросы. Подъехав к ним, Байден падает набок вместе с велосипедом.После американский лидер заявил, что он в порядке и не пострадал от падения, передает пул.Представитель Белого дома позже сообщил, что Байдену не понадобилась медицинская помощь после падения."Как сказал президент, при спешивании он зацепился ногой за педаль, с ним все в порядке. Медицинская помощь не требуется. Президент с нетерпением ждет возможности провести остаток дня со своей семьей", — цитирует пресс-пул спикера.Это далеко не первая оплошность Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220415/bayden-1783646723.html

сша

сирия

ливия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, барак обама, сирия, ливия, камала харрис, владимир путин