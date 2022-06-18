https://ria.ru/20220618/bayden-1796426849.html

СМИ: Байдена обвинили в извращениях после признаний его дочери

СМИ: Байдена обвинили в извращениях после признаний его дочери - РИА Новости, 18.06.2022

СМИ: Байдена обвинили в извращениях после признаний его дочери

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента Джо Байдена в ужасном поведении после публикации отрывков из дневника его дочери... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:17

2022-06-18T13:17

2022-06-18T16:25

в мире

хантер байден

руди джулиани

дональд трамп

делавэр

нью-йорк (город)

федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента Джо Байдена в ужасном поведении после публикации отрывков из дневника его дочери Эшли.Как стало известно СМИ, женщина вела его во время реабилитации, когда боролась с компульсивным сексуальным поведением. Отрывки из ее личных записей Карлсон озвучил в эфире своей передачи."Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал (один из членов семьи. — Прим. ред.). Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно", — процитировал журналист дочь американского лидера.По мнению ведущего, нет оснований не верить подлинности самого дневника, как и словам самой Эшли Байден, поэтому инцидент необходимо расследовать."Представьте себе, что вы отец дочерей. Спросите себя: есть ли какое-то объяснение подобного поведения, которое могло бы его оправдать? Нет такого объяснения. Это извращение, это ужасно. Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне. "Непозволительное" купание в душе с собственной дочерью? Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских", — высказался Карлсон.Это не первый скандал, связанный с детьми американского лидера. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, якобы найденной в ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин сервиса сделал копию жесткого диска, которую передали Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Дональда Трампа, на тот момент президента Штатов. Сообщалось, что устройство позднее изъяло ФБР.Daily Mail писала, что хранящиеся в ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

https://ria.ru/20220618/bayden-1796367996.html

https://ria.ru/20220615/bayden-1795544509.html

https://ria.ru/20220417/noutbuk-1784001584.html

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Ольга Матыс

в мире, хантер байден, руди джулиани, дональд трамп, делавэр, нью-йорк (город), федеральное бюро расследований сша