https://ria.ru/20220618/bayden-1796426849.html
СМИ: Байдена обвинили в извращениях после признаний его дочери
СМИ: Байдена обвинили в извращениях после признаний его дочери - РИА Новости, 18.06.2022
СМИ: Байдена обвинили в извращениях после признаний его дочери
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента Джо Байдена в ужасном поведении после публикации отрывков из дневника его дочери... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:17
2022-06-18T13:17
2022-06-18T16:25
в мире
хантер байден
руди джулиани
дональд трамп
делавэр
нью-йорк (город)
федеральное бюро расследований сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783720833_0:0:2532:1424_1920x0_80_0_0_0134f65161aee285e2dcbb626a33432a.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента Джо Байдена в ужасном поведении после публикации отрывков из дневника его дочери Эшли.Как стало известно СМИ, женщина вела его во время реабилитации, когда боролась с компульсивным сексуальным поведением. Отрывки из ее личных записей Карлсон озвучил в эфире своей передачи."Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал (один из членов семьи. — Прим. ред.). Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно", — процитировал журналист дочь американского лидера.По мнению ведущего, нет оснований не верить подлинности самого дневника, как и словам самой Эшли Байден, поэтому инцидент необходимо расследовать."Представьте себе, что вы отец дочерей. Спросите себя: есть ли какое-то объяснение подобного поведения, которое могло бы его оправдать? Нет такого объяснения. Это извращение, это ужасно. Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне. "Непозволительное" купание в душе с собственной дочерью? Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских", — высказался Карлсон.Это не первый скандал, связанный с детьми американского лидера. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, якобы найденной в ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин сервиса сделал копию жесткого диска, которую передали Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Дональда Трампа, на тот момент президента Штатов. Сообщалось, что устройство позднее изъяло ФБР.Daily Mail писала, что хранящиеся в ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
https://ria.ru/20220618/bayden-1796367996.html
https://ria.ru/20220615/bayden-1795544509.html
https://ria.ru/20220417/noutbuk-1784001584.html
делавэр
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783720833_142:0:2390:1686_1920x0_80_0_0_0f90c8d7818e91373c3c2244191b595e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хантер байден, руди джулиани, дональд трамп, делавэр, нью-йорк (город), федеральное бюро расследований сша
13:17 18.06.2022 (обновлено: 16:25 18.06.2022)
СМИ: Байдена обвинили в извращениях после признаний его дочери
Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена в извращениях после признаний его дочери Эшли
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Ведущий американского телеканала Fox News
Такер Карлсон обвинил президента Джо Байдена в ужасном поведении после публикации отрывков из дневника его дочери Эшли.
Как стало известно СМИ, женщина вела его во время реабилитации, когда боролась с компульсивным сексуальным поведением. Отрывки из ее личных записей Карлсон озвучил в эфире своей передачи.
"Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал (один из членов семьи. — Прим. ред.). Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно", — процитировал журналист дочь американского лидера.
По мнению ведущего, нет оснований не верить подлинности самого дневника, как и словам самой Эшли Байден, поэтому инцидент необходимо расследовать.
"Представьте себе, что вы отец дочерей. Спросите себя: есть ли какое-то объяснение подобного поведения, которое могло бы его оправдать? Нет такого объяснения. Это извращение, это ужасно. Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне. "Непозволительное" купание в душе с собственной дочерью? Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских", — высказался Карлсон.
Это не первый скандал, связанный с детьми американского лидера. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, якобы найденной в ноутбуке Хантера Байдена
, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр
. Хозяин сервиса сделал копию жесткого диска, которую передали Руди Джулиани
, бывшему мэру Нью-Йорка
и личному адвокату Дональда Трампа
, на тот момент президента Штатов. Сообщалось, что устройство позднее изъяло ФБР
.
Daily Mail писала, что хранящиеся в ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.