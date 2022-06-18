https://ria.ru/20220618/bayden-1796367996.html

В США признали Байдена худшим президентом

В США признали Байдена худшим президентом - РИА Новости, 18.06.2022

В США признали Байдена худшим президентом

Нынешний глава Белого дома Джо Байден оказался "худшим президентом США в XXI веке", пишет в своей статье для The Washington Times бывший сенатор-республиканец... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T01:38

2022-06-18T01:38

2022-06-18T01:38

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Нынешний глава Белого дома Джо Байден оказался "худшим президентом США в XXI веке", пишет в своей статье для The Washington Times бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви.По мнению автора, республиканцы в этом году имеют все шансы одолеть президента-демократа Байдена, для этого им лишь нужно напоминать о череде его неудач с начала каденции."Почему? Потому что мистер Байден — худший американский президент за последние десятилетия. По сравнению с ним его бывший босс, президент Барак Обама, выглядит оглушительно успешным (он им не был)", - считает Харви. По его словам, со времен президента Джимми Картера Штаты не возглавлялись "такой потрясающе некомпетентной, совершенно неэффективной и откровенно жалкой администрацией".Нынешняя администрация Байдена — это "комедия ошибок, в которой нет ничего смешного", считает автор. Он напомнил, что инфляция в США находится на самом высоком уровне с 1980 года, пограничный кризис и нелегальная миграция - в самом худшем состоянии за более чем два десятилетия, а Афганистан стали одним из самых известных промахов во внешней политике за последние годы."Администрация Байдена терпит неудачу по всем показателям. При господине Байдене нет причин для оптимизма в отношении экономики, нелегальной иммиграции, преступности, общественного здравоохранения или внешней политики", - указывает Харви.При этом почти 80% американцев считают, что их страна сейчас идет по неправильному пути, напоминает он."В 2022 году у республиканцев есть шанс сделать так, чтобы Бостонское чаепитие (протест американских колонистов, ставший толчком к началу Американской революции. – прим. ред.) выглядело крошечной каплей в море. По другую сторону — несчастная, беззащитная жертва, созданная ей самой — худший американский президент XXIвека", - заключает автор.По данным недавнего опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos, рейтинг общественного одобрения Байдена снижался третью неделю подряд, опустившись до 39%. Отмечается, что уровень одобрения американского лидера приблизился к самому низкому значению за все время его пребывания на посту президента США.

https://ria.ru/20220609/bayden-1794174484.html

https://ria.ru/20220502/poschada-1786510212.html

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в мире, сша, джо байден