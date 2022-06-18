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Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть отделения в Херсоне - РИА Новости, 18.06.2022
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Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть отделения в Херсоне
Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть отделения в Херсоне - РИА Новости, 18.06.2022
Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть отделения в Херсоне
Крупные российские банки намерены открыть свои отделения в Херсонской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T23:01
2022-06-18T23:01
херсонская область
херсон
запорожская область
украина
банки
владимир сальдо
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Крупные российские банки намерены открыть свои отделения в Херсонской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что в освобожденной части Херсонской области введена бивалютная зона, рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область , херсон, запорожская область, украина, банки, владимир сальдо, экономика
23:01 18.06.2022
 
Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть отделения в Херсоне

Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть свои отделения в Херсонской области

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Крупные российские банки намерены открыть свои отделения в Херсонской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось, что в освобожденной части Херсонской области введена бивалютная зона, рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях.
"Один банк открылся. Мы ждем приезд делегации других банков российских, крупных банков, надежные банки, которые уже готовятся открывать свои отделения и в областном центре в Херсоне, и на территории Херсонской области в других городах и населенных пунктах", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев LIVE".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Херсонская областьХерсонЗапорожская областьУкраинаБанкиВладимир СальдоЭкономика
 
 
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