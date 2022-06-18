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Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть отделения в Херсоне
Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть отделения в Херсоне - РИА Новости, 18.06.2022
Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть отделения в Херсоне
Крупные российские банки намерены открыть свои отделения в Херсонской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T23:01
2022-06-18T23:01
2022-06-18T23:01
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Крупные российские банки намерены открыть свои отделения в Херсонской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что в освобожденной части Херсонской области введена бивалютная зона, рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220616/kherson-1795932221.html
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херсонская область , херсон, запорожская область, украина, банки, владимир сальдо, экономика
Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть отделения в Херсоне
Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть свои отделения в Херсонской области