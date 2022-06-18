https://ria.ru/20220618/avtorynok-1796366502.html

Эксперт назвал факторы, способствующие оживлению авторынка в России

Эксперт назвал факторы, способствующие оживлению авторынка в России - РИА Новости, 18.06.2022

Эксперт назвал факторы, способствующие оживлению авторынка в России

Авторынок России стабилизируется за два-три месяца, считает президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. В интервью радио Sputnik он назвал факторы,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T02:10

2022-06-18T02:10

2022-06-18T02:55

авто

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Авторынок России стабилизируется за два-три месяца, считает президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. В интервью радио Sputnik он назвал факторы, способствующие росту продаж.Объем продаж новых легковых машин на российском рынке сократился в мае на 83,5 процента, однако в июне наметился рост этого показателя, сказал Амиров.По словам Амирова, поставщики автомобилей используют различные механизмы обхода санкций. В результате автосалоны предлагают клиентам продукцию даже тех компаний, которые официально заявили о решении покинуть российский рынок, добавил он.Рост спроса на новые автомобили объясняется двумя факторами – снижением цен и изменением условий кредитования, полагает эксперт."Спрос подстегивается, во-первых, тем фактом, что цены снизились. Я думаю, что процентов на десять цены на новые автомобили скорректировались в сторону снижения (по сравнению с пиковыми значениями в марте-апреле, – ред.). Во-вторых, Центробанк снизил ключевую ставку, что вновь позволило россиянам покупать машины в кредит", – такое мнение высказал Олег Амиров в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220616/spros-1795931649.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия