https://ria.ru/20220618/avtorynok-1796366502.html
Эксперт назвал факторы, способствующие оживлению авторынка в России
Эксперт назвал факторы, способствующие оживлению авторынка в России - РИА Новости, 18.06.2022
Эксперт назвал факторы, способствующие оживлению авторынка в России
Авторынок России стабилизируется за два-три месяца, считает президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. В интервью радио Sputnik он назвал факторы,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T02:10
2022-06-18T02:10
2022-06-18T02:55
авто
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Авторынок России стабилизируется за два-три месяца, считает президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. В интервью радио Sputnik он назвал факторы, способствующие росту продаж.Объем продаж новых легковых машин на российском рынке сократился в мае на 83,5 процента, однако в июне наметился рост этого показателя, сказал Амиров.По словам Амирова, поставщики автомобилей используют различные механизмы обхода санкций. В результате автосалоны предлагают клиентам продукцию даже тех компаний, которые официально заявили о решении покинуть российский рынок, добавил он.Рост спроса на новые автомобили объясняется двумя факторами – снижением цен и изменением условий кредитования, полагает эксперт."Спрос подстегивается, во-первых, тем фактом, что цены снизились. Я думаю, что процентов на десять цены на новые автомобили скорректировались в сторону снижения (по сравнению с пиковыми значениями в марте-апреле, – ред.). Во-вторых, Центробанк снизил ключевую ставку, что вновь позволило россиянам покупать машины в кредит", – такое мнение высказал Олег Амиров в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220616/spros-1795931649.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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авто, россия
02:10 18.06.2022 (обновлено: 02:55 18.06.2022)
Эксперт назвал факторы, способствующие оживлению авторынка в России
Эксперт Амиров спрогнозировал стабилизацию автомобильного рынка в России за два—три месяца
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Авторынок России стабилизируется за два-три месяца, считает президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. В интервью радио Sputnik он назвал
факторы, способствующие росту продаж.
Объем продаж новых легковых машин на российском рынке сократился в мае на 83,5 процента, однако в июне наметился рост этого показателя, сказал Амиров.
"Авторынок России жив. Я думаю, что нужно еще месяца два-три, чтобы он смог стабилизироваться. Конечно, показателей прошлого года по количеству проданных новых машин мы не достигнем, но тем не менее положительная динамика наблюдается", – констатировал эксперт.
По словам Амирова, поставщики автомобилей используют различные механизмы обхода санкций. В результате автосалоны предлагают клиентам продукцию даже тех компаний, которые официально заявили о решении покинуть российский рынок, добавил он.
Рост спроса на новые автомобили объясняется двумя факторами – снижением цен и изменением условий кредитования, полагает эксперт.
"Спрос подстегивается, во-первых, тем фактом, что цены снизились. Я думаю, что процентов на десять цены на новые автомобили скорректировались в сторону снижения (по сравнению с пиковыми значениями в марте-апреле, – ред.). Во-вторых, Центробанк снизил ключевую ставку, что вновь позволило россиянам покупать машины в кредит", – такое мнение высказал Олег Амиров в интервью радио Sputnik.