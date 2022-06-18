https://ria.ru/20220618/avto-1796398618.html

Нижегородский губернатор готов помочь в возрождении "Волги" и "Победы"

Нижегородский губернатор готов помочь в возрождении "Волги" и "Победы" - РИА Новости, 18.06.2022

Нижегородский губернатор готов помочь в возрождении "Волги" и "Победы"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил РИА Новости, что рассчитывает на возрождение автобрендов "Волга" и "Победа" и готов оказать необходимую... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:30

2022-06-18T10:30

2022-06-18T10:30

авто

денис мантуров

россия

нижегородская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил РИА Новости, что рассчитывает на возрождение автобрендов "Волга" и "Победа" и готов оказать необходимую помощь.Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РБК заявил, что автомобильные бренды "Волга" и "Победа" могут возродить в России, у отечественного автопрома есть такие планы."Конечно, мы рассчитываем на возрождение таких марок как "Волга" и "Победа". Готовы оказать для этого необходимую помощь и поддержку", - сказал Никитин.Он сообщил, что его первой машиной была именно "Волга"."Сейчас владею 21 и 3102 моделями, периодически сажусь за руль. И для большинства нижегородцев это важная часть собственной истории", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20220618/avtorynok-1796366502.html

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россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, денис мантуров, россия, нижегородская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)