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Нижегородский губернатор готов помочь в возрождении "Волги" и "Победы" - РИА Новости, 18.06.2022
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Нижегородский губернатор готов помочь в возрождении "Волги" и "Победы"
Нижегородский губернатор готов помочь в возрождении "Волги" и "Победы" - РИА Новости, 18.06.2022
Нижегородский губернатор готов помочь в возрождении "Волги" и "Победы"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил РИА Новости, что рассчитывает на возрождение автобрендов "Волга" и "Победа" и готов оказать необходимую... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:30
2022-06-18T10:30
авто
денис мантуров
россия
нижегородская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил РИА Новости, что рассчитывает на возрождение автобрендов "Волга" и "Победа" и готов оказать необходимую помощь.Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РБК заявил, что автомобильные бренды "Волга" и "Победа" могут возродить в России, у отечественного автопрома есть такие планы."Конечно, мы рассчитываем на возрождение таких марок как "Волга" и "Победа". Готовы оказать для этого необходимую помощь и поддержку", - сказал Никитин.Он сообщил, что его первой машиной была именно "Волга"."Сейчас владею 21 и 3102 моделями, периодически сажусь за руль. И для большинства нижегородцев это важная часть собственной истории", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20220618/avtorynok-1796366502.html
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россия
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авто, денис мантуров, россия, нижегородская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
10:30 18.06.2022
 
Нижегородский губернатор готов помочь в возрождении "Волги" и "Победы"

Нижегородский губернатор Никитин рассчитывает на возрождение "Волги" и "Победы"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил РИА Новости, что рассчитывает на возрождение автобрендов "Волга" и "Победа" и готов оказать необходимую помощь.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РБК заявил, что автомобильные бренды "Волга" и "Победа" могут возродить в России, у отечественного автопрома есть такие планы.
Менеджер демонстрирует покупателям автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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"Конечно, мы рассчитываем на возрождение таких марок как "Волга" и "Победа". Готовы оказать для этого необходимую помощь и поддержку", - сказал Никитин.
Он сообщил, что его первой машиной была именно "Волга".
"Сейчас владею 21 и 3102 моделями, периодически сажусь за руль. И для большинства нижегородцев это важная часть собственной истории", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Цех сборки автомобилей Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 21:05
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АвтоДенис МантуровРоссияНижегородская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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