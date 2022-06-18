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Юристы Ассанжа продолжат добиваться отмены его экстрадиции в США - РИА Новости, 18.06.2022
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Юристы Ассанжа продолжат добиваться отмены его экстрадиции в США
Юристы Ассанжа продолжат добиваться отмены его экстрадиции в США - РИА Новости, 18.06.2022
Юристы Ассанжа продолжат добиваться отмены его экстрадиции в США
Команда юристов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продолжит добиваться отмены его экстрадиции в США в британских судах и Европейском суде по правам человека РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T03:59
2022-06-18T03:59
в мире
джулиан ассанж
сша
wikileaks
европейский суд
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КИТО, 18 июн - РИА Новости. Команда юристов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продолжит добиваться отмены его экстрадиции в США в британских судах и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости один из его адвокатов Карлос Поведа.Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя проекта Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для свободы слова и заявили о планах апелляции.Поведа пояснил, что на обжалование решения в Высоком суде в Лондоне есть 14 дней, после чего еще оно может быть оспорено в Верховном суде. Если обе инстанции подтвердят экстрадицию, дело будет направлено в Европейский суд по правам человека."(При неблагоприятном решении суда - ред.) будет создан негативный прецедент для свободы слова и осуществления коммуникаций. В будущем это может породить опасения и страх, своего рода закон-намордник, который не приемлет никаких журналистских расследований, которые объективно касаются новостей из могущественных стран", — подчеркнул юрист.Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
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в мире, джулиан ассанж, сша, wikileaks, европейский суд
03:59 18.06.2022
 
Юристы Ассанжа продолжат добиваться отмены его экстрадиции в США

Юристы Ассанжа продолжат добиваться отмены его экстрадиции в США в британских судах и ЕСПЧ

© РИА Новости / Денис ВорошиловМитинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона. Архивное фото
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КИТО, 18 июн - РИА Новости. Команда юристов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продолжит добиваться отмены его экстрадиции в США в британских судах и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости один из его адвокатов Карлос Поведа.
"Время уходит, но еще остаются битвы, в которых мы можем победить. Мы сохраняем оптимизм в борьбе и продолжим обращаться во все инстанции английского правосудия параллельно с подготовкой иска в Европейский суд по правам человека", — сказал Поведа - эквадорский юрист, защищающий интересы Ассанжа.
Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя проекта Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для свободы слова и заявили о планах апелляции.
Поведа пояснил, что на обжалование решения в Высоком суде в Лондоне есть 14 дней, после чего еще оно может быть оспорено в Верховном суде. Если обе инстанции подтвердят экстрадицию, дело будет направлено в Европейский суд по правам человека.
"(При неблагоприятном решении суда - ред.) будет создан негативный прецедент для свободы слова и осуществления коммуникаций. В будущем это может породить опасения и страх, своего рода закон-намордник, который не приемлет никаких журналистских расследований, которые объективно касаются новостей из могущественных стран", — подчеркнул юрист.
Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 20:02
Захарова назвала решение об экстрадиции Ассанжа полным безобразием
 
В миреДжулиан АссанжСШАWikiLeaksЕвропейский суд
 
 
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