https://ria.ru/20220617/zerno-1796186507.html

Путин перечислил варианты вывоза украинского зерна

Путин перечислил варианты вывоза украинского зерна - РИА Новости, 17.06.2022

Путин перечислил варианты вывоза украинского зерна

Есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана, заявил... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:18

2022-06-17T16:18

2022-06-17T16:41

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана, заявил президент России Владимир Путин."Возможности вывоза есть, причем не только через черноморские порты. Пожалуйста, через Белоруссию вывозите – самый дешевый путь, кстати говоря, – через Польшу, Румынию, сколько угодно, там пять или шесть вариантов вывозки", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ."Но дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить в данном случае, хотя бы не ориентироваться на своих хозяев где-нибудь там из-за границы, из-за рубежа, из-за океана", - добавил российский лидер.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отмечал он.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, украина, экономика