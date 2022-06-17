16:18 17.06.2022 (обновлено: 16:41 17.06.2022)
Путин перечислил варианты вывоза украинского зерна
Президент Путин: у Украины есть пять-шесть вариантов вывоза зерна
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана, заявил президент России Владимир Путин.
"Возможности вывоза есть, причем не только через черноморские порты. Пожалуйста, через Белоруссию вывозите – самый дешевый путь, кстати говоря, – через Польшу, Румынию, сколько угодно, там пять или шесть вариантов вывозки", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
"Но дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить в данном случае, хотя бы не ориентироваться на своих хозяев где-нибудь там из-за границы, из-за рубежа, из-за океана", - добавил российский лидер.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отмечал он.