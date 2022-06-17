https://ria.ru/20220617/zerno-1796045170.html

Минобороны России и Турции провели переговоры по украинскому зерну

Минобороны России и Турции провели переговоры по украинскому зерну - РИА Новости, 17.06.2022

Минобороны России и Турции провели переговоры по украинскому зерну

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара провела переговоры с представителем Минобороны России по созданной в связи с "зерновой... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:01

2022-06-17T12:01

2022-06-17T12:01

россия

украина

турция

в мире

хулуси акар

министерство обороны рф (минобороны рф)

минобороны турции

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АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара провела переговоры с представителем Минобороны России по созданной в связи с "зерновой проблемой" на Украине открытой телефонной линии.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.Ранее о том, что Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии Минобороны для урегулирования "зерновой проблемы", сообщил Гостелеканал Турции TRT Haber."Контакты как с Россией, так и с Украиной продолжаются под руководством нашего президента. Необходимо экстренное прекращение огня и снижение напряженности в связи с ухудшением гуманитарной ситуации. Повышение напряжения вредно для всех, его нужно снижать вместе", - приводит слова Акара его пресс-служба.Заявив, что Анкара работает над решением серьезных проблем, связанных с отправкой судов с различными продуктами питания, особенно зерном, из украинских портов, Акар отметил, что работа по эвакуации 15 судов в портах продолжается."Мы ведем переговоры и с Украиной, и с Россией, а также поддерживаем контакты с ООН. Для этого мы назначили генералов из министерств обороны Украины, России и Турции. Первая встреча с русским генералом состоялась 1 июня. Четвертого июня состоялась встреча с представителем ООН. Это так называемая "красная линия", и она используется постоянно", - сказал Акар.

https://ria.ru/20220617/zerno-1796037052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, турция, в мире, хулуси акар, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции