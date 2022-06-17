https://ria.ru/20220617/zerno-1796037052.html

ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна, заявил источник

ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна, заявил источник - РИА Новости, 17.06.2022

ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна, заявил источник

Внешнеполитическая служба ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна Украины, полагается на усилия ООН, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:46

2022-06-17T11:46

2022-06-17T11:46

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна Украины, полагается на усилия ООН, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в Евросоюзе.Встреча глав МИД ЕС пройдет 20 июня, главной темой станет ситуация на Украине."Нет прямых контактов внешнеполитической службы ЕС с Россией, идут усилия ООН, нет смысла вмешиваться в эти усилия", - сказал он.Источник добавил, что существуют разные варианты экспорта украинского зерна, но для ЕС предпочтителен путь по Черному морю, поскольку это единственный путь вывезти большие объемы зерна. "Поэтому мы приветствуем усилия ООН", - пояснил источник.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины. По его словам, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220617/lavrentev-1795923360.html

https://ria.ru/20220616/zerno-1795949694.html

россия

украина

черное море

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цены на нефть, владимир путин, россия, украина, черное море, оон, евросоюз