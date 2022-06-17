Рейтинг@Mail.ru
ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна, заявил источник - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/zerno-1796037052.html
ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна, заявил источник
ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна, заявил источник - РИА Новости, 17.06.2022
ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна, заявил источник
Внешнеполитическая служба ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна Украины, полагается на усилия ООН, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:46
2022-06-17T11:46
цены на нефть
владимир путин
россия
украина
черное море
оон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_cec60ea66badf3deecf63188944933d5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна Украины, полагается на усилия ООН, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в Евросоюзе.Встреча глав МИД ЕС пройдет 20 июня, главной темой станет ситуация на Украине."Нет прямых контактов внешнеполитической службы ЕС с Россией, идут усилия ООН, нет смысла вмешиваться в эти усилия", - сказал он.Источник добавил, что существуют разные варианты экспорта украинского зерна, но для ЕС предпочтителен путь по Черному морю, поскольку это единственный путь вывезти большие объемы зерна. "Поэтому мы приветствуем усилия ООН", - пояснил источник.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины. По его словам, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220617/lavrentev-1795923360.html
https://ria.ru/20220616/zerno-1795949694.html
россия
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23376337f3395fa44107476fbe1e29e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, владимир путин, россия, украина, черное море, оон, евросоюз
11:46 17.06.2022
 
ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна, заявил источник

Источник сообщил об отсутствии прямых контактов России и ЕС по экспорту украинского зерна

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна Украины, полагается на усилия ООН, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в Евросоюзе.
Встреча глав МИД ЕС пройдет 20 июня, главной темой станет ситуация на Украине.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
08:00
Александр Лаврентьев: сообщения о вывозе зерна с Украины в Сирию — фейк
"Нет прямых контактов внешнеполитической службы ЕС с Россией, идут усилия ООН, нет смысла вмешиваться в эти усилия", - сказал он.
Источник добавил, что существуют разные варианты экспорта украинского зерна, но для ЕС предпочтителен путь по Черному морю, поскольку это единственный путь вывезти большие объемы зерна. "Поэтому мы приветствуем усилия ООН", - пояснил источник.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины. По его словам, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 23:38
Макрон заявил о проработке маршрута вывоза зерна с Украины
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияУкраинаЧерное мореООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала