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"Принц попрошаек": голограмма Зеленского взбесила пользователей Twitter - РИА Новости, 17.06.2022
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"Принц попрошаек": голограмма Зеленского взбесила пользователей Twitter
"Принц попрошаек": голограмма Зеленского взбесила пользователей Twitter - РИА Новости, 17.06.2022
"Принц попрошаек": голограмма Зеленского взбесила пользователей Twitter
Пользователи Twitter активно комментируют появление украинского президента Владимира Зеленского в виде голограммы на выставке VivaTech в Париже. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:36
2022-06-17T16:26
в мире
владимир зеленский
twitter
украина
сша
россия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter активно комментируют появление украинского президента Владимира Зеленского в виде голограммы на выставке VivaTech в Париже.Глава государства в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) пообещал "победить империю". Он также вновь попросил помощи на условиях ленд-лиза ради восстановления Украины в виде "полностью цифровой демократии".Однако в социальной сети не оценили кинематографический подход и обрушились на президента Украины с волной критики."Я заплатил 40 миллиардов за эту войну, и все, что получил, — эту вонючую голограмму!" — возмутился @real_safespaces."Так что, он не будет сражаться против России? Можем ли мы оформить возврат 40 миллиардов долларов", — поинтересовался @germanh42341755."Там должно было быть предупреждение. "Зеленский может появиться в виде голограммы или видеовставки и начать клянчить что-то… … …. Вы были предупреждены!!!" — пошутил @avhanvhondo.Пользователь @BlackNation05 тоже обратил внимание на частые просьбы президента: "Владимир Зеленский, принц попрошаек нацистской Украины, появился в виде голограммы, чтобы попрошайничать"."Зеленский наслаждается войной, не так ли", — заметил @JasonChengZAP."Кибервойна зашла слишком далеко", — сыронизировал @DandyGlenn.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимися с ростом цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220617/zavist-1796139576.html
https://ria.ru/20220617/nischeta-1795954091.html
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в мире, владимир зеленский, twitter, украина, сша, россия
15:36 17.06.2022 (обновлено: 16:26 17.06.2022)
 
"Принц попрошаек": голограмма Зеленского взбесила пользователей Twitter

Пользователей Twitter возмутила голограмма Зеленского, пообещавшая "победить империю"

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter активно комментируют появление украинского президента Владимира Зеленского в виде голограммы на выставке VivaTech в Париже.
Глава государства в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) пообещал "победить империю". Он также вновь попросил помощи на условиях ленд-лиза ради восстановления Украины в виде "полностью цифровой демократии".
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"Я заплатил 40 миллиардов за эту войну, и все, что получил, — эту вонючую голограмму!" — возмутился @real_safespaces.
"Так что, он не будет сражаться против России? Можем ли мы оформить возврат 40 миллиардов долларов", — поинтересовался @germanh42341755.
"Там должно было быть предупреждение. "Зеленский может появиться в виде голограммы или видеовставки и начать клянчить что-то… … …. Вы были предупреждены!!!" — пошутил @avhanvhondo.
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Пользователь @BlackNation05 тоже обратил внимание на частые просьбы президента: "Владимир Зеленский, принц попрошаек нацистской Украины, появился в виде голограммы, чтобы попрошайничать".
"Зеленский наслаждается войной, не так ли", — заметил @JasonChengZAP.

"В чем разница между клоуном и комиком? Первый — президент США, а второй – Украины", — пошутил @fusion_allusion.

"Кибервойна зашла слишком далеко", — сыронизировал @DandyGlenn.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимися с ростом цен на топливо и продукты питания.
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