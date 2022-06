https://ria.ru/20220617/zelenskiy-1796151202.html

"Принц попрошаек": голограмма Зеленского взбесила пользователей Twitter

Пользователи Twitter активно комментируют появление украинского президента Владимира Зеленского в виде голограммы на выставке VivaTech в Париже. РИА Новости, 17.06.2022

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter активно комментируют появление украинского президента Владимира Зеленского в виде голограммы на выставке VivaTech в Париже.Глава государства в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) пообещал "победить империю". Он также вновь попросил помощи на условиях ленд-лиза ради восстановления Украины в виде "полностью цифровой демократии".Однако в социальной сети не оценили кинематографический подход и обрушились на президента Украины с волной критики."Я заплатил 40 миллиардов за эту войну, и все, что получил, — эту вонючую голограмму!" — возмутился @real_safespaces."Так что, он не будет сражаться против России? Можем ли мы оформить возврат 40 миллиардов долларов", — поинтересовался @germanh42341755."Там должно было быть предупреждение. "Зеленский может появиться в виде голограммы или видеовставки и начать клянчить что-то… … …. Вы были предупреждены!!!" — пошутил @avhanvhondo.Пользователь @BlackNation05 тоже обратил внимание на частые просьбы президента: "Владимир Зеленский, принц попрошаек нацистской Украины, появился в виде голограммы, чтобы попрошайничать"."Зеленский наслаждается войной, не так ли", — заметил @JasonChengZAP."Кибервойна зашла слишком далеко", — сыронизировал @DandyGlenn.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимися с ростом цен на топливо и продукты питания.

