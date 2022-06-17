15:36 17.06.2022 (обновлено: 16:26 17.06.2022)
"Принц попрошаек": голограмма Зеленского взбесила пользователей Twitter
Пользователей Twitter возмутила голограмма Зеленского, пообещавшая "победить империю"
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter активно комментируют появление украинского президента Владимира Зеленского в виде голограммы на выставке VivaTech в Париже.
Глава государства в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) пообещал "победить империю". Он также вновь попросил помощи на условиях ленд-лиза ради восстановления Украины в виде "полностью цифровой демократии".
Однако в социальной сети не оценили кинематографический подход и обрушились на президента Украины с волной критики.
"Я заплатил 40 миллиардов за эту войну, и все, что получил, — эту вонючую голограмму!" — возмутился @real_safespaces.
"Так что, он не будет сражаться против России? Можем ли мы оформить возврат 40 миллиардов долларов", — поинтересовался @germanh42341755.
"Там должно было быть предупреждение. "Зеленский может появиться в виде голограммы или видеовставки и начать клянчить что-то… … …. Вы были предупреждены!!!" — пошутил @avhanvhondo.
Пользователь @BlackNation05 тоже обратил внимание на частые просьбы президента: "Владимир Зеленский, принц попрошаек нацистской Украины, появился в виде голограммы, чтобы попрошайничать".
"Зеленский наслаждается войной, не так ли", — заметил @JasonChengZAP.
"В чем разница между клоуном и комиком? Первый — президент США, а второй – Украины", — пошутил @fusion_allusion.
"Кибервойна зашла слишком далеко", — сыронизировал @DandyGlenn.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимися с ростом цен на топливо и продукты питания.
16 июня, 16:56Украинские СМИ высмеяли Шольца