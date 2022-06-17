https://ria.ru/20220617/zelandiya-1796061912.html

Новая Зеландия отменяет тесты на COVID для прибытия в страну

Новая Зеландия отменяет тесты на COVID для прибытия в страну - РИА Новости, 17.06.2022

Новая Зеландия отменяет тесты на COVID для прибытия в страну

Новая Зеландия отменяет обязательные тесты на COVID-19 перед приездом в эту страну с 21 июня, однако это не сильно облегчит условия для прибывающих пассажиров,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:07

2022-06-17T18:07

2022-06-17T18:07

туризм

туризм

новости - туризм

новая зеландия

туристы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155242/72/1552427299_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_035b53c8ee7813c9c8dece6e8521267a.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Новая Зеландия отменяет обязательные тесты на COVID-19 перед приездом в эту страну с 21 июня, однако это не сильно облегчит условия для прибывающих пассажиров, сообщил в пятницу новозеландский телеканал 1News.В эфире директор транспортного агентства Flight Centre NZ Дэвид Кумбз заявил, что Новая Зеландия "отстает от остального мира в том, чтобы облегчить путешествия, и это сказывается на ограничении загрузки авиалиний и посадочных мест на маршрутах в Новую Зеландию и из нее"."Остальной мир открывается, мы немного отстаем, но мы можем нагнать, когда сумеем устранить сложности для путешествий", — сказал Кумбз.Пассажиры с симптомами респираторного заболевания, такими как высокая температура, должны предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, или справку о том, что у них не было коронавируса перед отбытием.За нарушение порядка пересечения границы Новой Зеландии грозит штраф, который сократили с четырех до одной тысячи новозеландских долларов (примерно с 2500 до 630 долларов США).Как отмечает Кумбз, для туристов это сдерживающий фактор — бронировать заранее билеты, а затем рисковать не въехать в Новую Зеландию.Вместе с тем, транзитным пассажирам больше не требуется иметь прививку от COVID-19, и им не нужно заполнять карточку-декларацию прибытия.Об отмене тестов на коронавирус для въезда в Новую Зеландию накануне объявила министр по мерам против COVID-19, врач Айша Верралл.Как отмечается на сайте правительства страны, пассажиры, прибывающие в страну, должны быть полностью вакцинированными от коронавируса и пройти два экспресс-теста на антитела после прилета.По данным сайта газеты New Zealand Herald, за сутки в стране выявлено 4869 новых случаев заражения штаммом "омикрон" COVID-19, 16 человек с вирусом скончались.Сейчас Новая Зеландия не принимает российских туристов, хотя признает наши вакцины. Визы временно не выдаются, перелет возможен с несколькими пересадками и только для обладателей вида на жительство или следующих в страну по гуманитарным причинам.

https://ria.ru/20220616/kniga-1795843168.html

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, новая зеландия, туристы, коронавирус covid-19