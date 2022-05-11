Новая Зеландия назвала дату открытия границ для туристов
Власти Новой Зеландии планируют открыть страну для всех туристов 31 июля
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Новой Зеландии планируют открыть границы для всех иностранных туристов 31 июля, то есть на два месяца раньше запланированной даты, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Глава правительства добавила, что до этого момента "у авиаперевозчиков и компаний, занимающихся организацией круизов и поездок, есть время на подготовку к туристическим пикам весеннего и летнего сезонов".
Границы Новой Зеландии были закрыты в марте 2020 года из-за пандемии. Позднее страна отменила запрет на въезд иностранцев, однако резко ограничила число тех, кто мог прилететь. Кроме того, было введено требование об обязательном двухнедельном карантине, в течение которого все прибывшие должны были оставаться в одном из государственных изоляторов. С 28 февраля страна начала поэтапную отмену санитарных ограничений для приезжих, которая, как ожидается, будет завершена к сентябрю.
Глава правительства добавила, что до этого момента "у авиаперевозчиков и компаний, занимающихся организацией круизов и поездок, есть время на подготовку к туристическим пикам весеннего и летнего сезонов".
Границы Новой Зеландии были закрыты в марте 2020 года из-за пандемии. Позднее страна отменила запрет на въезд иностранцев, однако резко ограничила число тех, кто мог прилететь. Кроме того, было введено требование об обязательном двухнедельном карантине, в течение которого все прибывшие должны были оставаться в одном из государственных изоляторов. С 28 февраля страна начала поэтапную отмену санитарных ограничений для приезжих, которая, как ожидается, будет завершена к сентябрю.
Новая Зеландия пока не принимает российских туристов, хотя признает наши вакцины. Визы временно не выдаются, перелет возможен с несколькими пересадками и только для обладателей вида на жительство или следующих в страну по гуманитарным причинам.