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Новая Зеландия назвала дату открытия границ для туристов - РИА Новости, 11.05.2022
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Туризм
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Новая Зеландия назвала дату открытия границ для туристов
Новая Зеландия назвала дату открытия границ для туристов - РИА Новости, 11.05.2022
Новая Зеландия назвала дату открытия границ для туристов
Власти Новой Зеландии планируют открыть границы для всех иностранных туристов 31 июля, то есть на два месяца раньше запланированной даты, сообщила... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:46
2022-05-11T12:46
туризм
туризм
новости - туризм
джасинда ардерн
новая зеландия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Новой Зеландии планируют открыть границы для всех иностранных туристов 31 июля, то есть на два месяца раньше запланированной даты, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.Глава правительства добавила, что до этого момента "у авиаперевозчиков и компаний, занимающихся организацией круизов и поездок, есть время на подготовку к туристическим пикам весеннего и летнего сезонов".Границы Новой Зеландии были закрыты в марте 2020 года из-за пандемии. Позднее страна отменила запрет на въезд иностранцев, однако резко ограничила число тех, кто мог прилететь. Кроме того, было введено требование об обязательном двухнедельном карантине, в течение которого все прибывшие должны были оставаться в одном из государственных изоляторов. С 28 февраля страна начала поэтапную отмену санитарных ограничений для приезжих, которая, как ожидается, будет завершена к сентябрю.Новая Зеландия пока не принимает российских туристов, хотя признает наши вакцины. Визы временно не выдаются, перелет возможен с несколькими пересадками и только для обладателей вида на жительство или следующих в страну по гуманитарным причинам.
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туризм, новости - туризм, джасинда ардерн, новая зеландия, коронавирус covid-19
12:46 11.05.2022
 
Новая Зеландия назвала дату открытия границ для туристов

Власти Новой Зеландии планируют открыть страну для всех туристов 31 июля

© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Новой Зеландии планируют открыть границы для всех иностранных туристов 31 июля, то есть на два месяца раньше запланированной даты, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Глава правительства добавила, что до этого момента "у авиаперевозчиков и компаний, занимающихся организацией круизов и поездок, есть время на подготовку к туристическим пикам весеннего и летнего сезонов".

Границы Новой Зеландии были закрыты в марте 2020 года из-за пандемии. Позднее страна отменила запрет на въезд иностранцев, однако резко ограничила число тех, кто мог прилететь. Кроме того, было введено требование об обязательном двухнедельном карантине, в течение которого все прибывшие должны были оставаться в одном из государственных изоляторов. С 28 февраля страна начала поэтапную отмену санитарных ограничений для приезжих, которая, как ожидается, будет завершена к сентябрю.
Новая Зеландия пока не принимает российских туристов, хотя признает наши вакцины. Визы временно не выдаются, перелет возможен с несколькими пересадками и только для обладателей вида на жительство или следующих в страну по гуманитарным причинам.
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