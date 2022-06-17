https://ria.ru/20220617/zavod-1796213987.html

В Липецкой области построят завод по заготовке семян

В Липецкой области построят завод по заготовке семян - РИА Новости, 17.06.2022

В Липецкой области построят завод по заготовке семян

Компания "Агротэк" построит на территории елецкого участка ОЭЗ "Липецк" семенной завод. Размер инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, рассказал после... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:57

2022-06-17T16:57

2022-06-17T16:57

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ЛИПЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Компания "Агротэк" построит на территории елецкого участка ОЭЗ "Липецк" семенной завод. Размер инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, рассказал после подписания соответствующего соглашения в рамках ПМЭФ-2022 глава региона Игорь Артамонов.ГК "Агротек" – один из лидеров рынка РФ по поставке высококачественных средств защиты растений, семян и микроудобрений. По словам губернатора, в Липецкой области компания намерена возвести завод за два-три года, вложив в реализацию проекта 1,5 миллиарда рублей. На предприятии создадут 40 рабочих мест.Запланированная площадь застройки составит 40 тысяч квадратных метров. На территории будут распложены производственный комплекс и склады, где будут выращивать и хранить семена зернобобовых культур: сою, пшеницу, ячмень, горох, нут."Подписанное соглашение позволяет нам с уверенностью сказать, что на Елецкой площадке экономзоны формируется семенной и агрохимический кластер, что имеет большое значение как для региона, так и для страны в целом. Это позволит развивать внутреннее производство качественных семян для наших аграриев и продолжать курс на импортозамещение", – сообщил губернатор Липецкой области.

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липецкая область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)