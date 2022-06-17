Диктат со стороны Запада уже всем надоел, заявил Лукашенко
Лукашенко: диктат со стороны Запада уже всем надоел, мир начинает перестраиваться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диктат со стороны Запада уже всем надоел.
"Мы не одни в этом мире. Этот диктат со стороны Запада уже всем надоел. Мир начинает перестраиваться", - сказал президент во время общения с работниками предприятия "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит в пятницу агентство Sputnik. Лукашенко считает, что во время внешнего политического и экономического давления на страну каждый ее житель должен продолжать работать, делать свое дело. "Остальные проблемы - мои", - сказал президент.
"Давить можно там, где есть на что надавить. Если бы вы не конкурировали с ними, не мешали американским, японским производителям… Мы для них конкуренты, путаемся у них под ногами. Мы высокотехнологичная нация. Мы умеем. Мы сегодня как никогда востребованы", - сказал Лукашенко, комментируя западные санкции против республики.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.