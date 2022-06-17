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Диктат со стороны Запада уже всем надоел, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022
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Диктат со стороны Запада уже всем надоел, заявил Лукашенко
Диктат со стороны Запада уже всем надоел, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022
Диктат со стороны Запада уже всем надоел, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диктат со стороны Запада уже всем надоел. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:55
2022-06-17T12:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диктат со стороны Запада уже всем надоел."Мы не одни в этом мире. Этот диктат со стороны Запада уже всем надоел. Мир начинает перестраиваться", - сказал президент во время общения с работниками предприятия "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит в пятницу агентство Sputnik. Лукашенко считает, что во время внешнего политического и экономического давления на страну каждый ее житель должен продолжать работать, делать свое дело. "Остальные проблемы - мои", - сказал президент."Давить можно там, где есть на что надавить. Если бы вы не конкурировали с ними, не мешали американским, японским производителям… Мы для них конкуренты, путаемся у них под ногами. Мы высокотехнологичная нация. Мы умеем. Мы сегодня как никогда востребованы", - сказал Лукашенко, комментируя западные санкции против республики.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии
12:55 17.06.2022
 
Диктат со стороны Запада уже всем надоел, заявил Лукашенко

Лукашенко: диктат со стороны Запада уже всем надоел, мир начинает перестраиваться

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диктат со стороны Запада уже всем надоел.
"Мы не одни в этом мире. Этот диктат со стороны Запада уже всем надоел. Мир начинает перестраиваться", - сказал президент во время общения с работниками предприятия "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит в пятницу агентство Sputnik. Лукашенко считает, что во время внешнего политического и экономического давления на страну каждый ее житель должен продолжать работать, делать свое дело. "Остальные проблемы - мои", - сказал президент.
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 11:58
Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам
"Давить можно там, где есть на что надавить. Если бы вы не конкурировали с ними, не мешали американским, японским производителям… Мы для них конкуренты, путаемся у них под ногами. Мы высокотехнологичная нация. Мы умеем. Мы сегодня как никогда востребованы", - сказал Лукашенко, комментируя западные санкции против республики.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
08:00
Американского мира больше нет. А какой есть и какой будет?
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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