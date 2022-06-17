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Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада - РИА Новости, 17.06.2022
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Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада
Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада - РИА Новости, 17.06.2022
Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада
Дефицит благородных качеств наблюдается у коллективного Запада, будут проблемы с партнерами, но Россия справится, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:12
2022-06-17T12:25
дмитрий песков
россия
политика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дефицит благородных качеств наблюдается у коллективного Запада, будут проблемы с партнерами, но Россия справится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Партнерство, совпадение интересов на том или ином периоде развития, взаимное уважение к озабоченностям друг друга, понимание вопросов и проблем друг друга - это то, что должно быть нашей характеристикой. Но, к сожалению, дефицит этих благородных качеств мы наблюдаем сейчас у коллективного Запада, который объявил нам беспрецедентную экономическую войну", - сказал Песков "Известиям".По его словам, будет тяжело, но Россия справится. "Но ни у кого не возникает сомнений в том, что мы с этим справимся и, как часто бывало в истории, выйдем еще сильнее", - добавил Песков.
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дмитрий песков, россия, политика
12:12 17.06.2022 (обновлено: 12:25 17.06.2022)
 
Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада

Песков: у коллективного Запада наблюдается дефицит благородных качеств

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дефицит благородных качеств наблюдается у коллективного Запада, будут проблемы с партнерами, но Россия справится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Партнерство, совпадение интересов на том или ином периоде развития, взаимное уважение к озабоченностям друг друга, понимание вопросов и проблем друг друга - это то, что должно быть нашей характеристикой. Но, к сожалению, дефицит этих благородных качеств мы наблюдаем сейчас у коллективного Запада, который объявил нам беспрецедентную экономическую войну", - сказал Песков "Известиям".
По его словам, будет тяжело, но Россия справится. "Но ни у кого не возникает сомнений в том, что мы с этим справимся и, как часто бывало в истории, выйдем еще сильнее", - добавил Песков.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 10:05
Россия сможет справиться со всеми "оборзевшими недругами", заявил Медведев
 
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