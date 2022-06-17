https://ria.ru/20220617/zapad-1796051696.html
Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада
Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада - РИА Новости, 17.06.2022
Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада
Дефицит благородных качеств наблюдается у коллективного Запада, будут проблемы с партнерами, но Россия справится, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:12
2022-06-17T12:12
2022-06-17T12:25
дмитрий песков
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дефицит благородных качеств наблюдается у коллективного Запада, будут проблемы с партнерами, но Россия справится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Партнерство, совпадение интересов на том или ином периоде развития, взаимное уважение к озабоченностям друг друга, понимание вопросов и проблем друг друга - это то, что должно быть нашей характеристикой. Но, к сожалению, дефицит этих благородных качеств мы наблюдаем сейчас у коллективного Запада, который объявил нам беспрецедентную экономическую войну", - сказал Песков "Известиям".По его словам, будет тяжело, но Россия справится. "Но ни у кого не возникает сомнений в том, что мы с этим справимся и, как часто бывало в истории, выйдем еще сильнее", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220317/rossiya-1778598274.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, политика
12:12 17.06.2022 (обновлено: 12:25 17.06.2022)
Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада
Песков: у коллективного Запада наблюдается дефицит благородных качеств
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дефицит благородных качеств наблюдается у коллективного Запада, будут проблемы с партнерами, но Россия справится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Партнерство, совпадение интересов на том или ином периоде развития, взаимное уважение к озабоченностям друг друга, понимание вопросов и проблем друг друга - это то, что должно быть нашей характеристикой. Но, к сожалению, дефицит этих благородных качеств мы наблюдаем сейчас у коллективного Запада, который объявил нам беспрецедентную экономическую войну", - сказал Песков "Известиям".
По его словам, будет тяжело, но Россия
справится. "Но ни у кого не возникает сомнений в том, что мы с этим справимся и, как часто бывало в истории, выйдем еще сильнее", - добавил Песков.