https://ria.ru/20220617/zapad-1796051696.html

Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада

Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада - РИА Новости, 17.06.2022

Песков заявил о дефиците благородных качеств у стран Запада

Дефицит благородных качеств наблюдается у коллективного Запада, будут проблемы с партнерами, но Россия справится, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:12

2022-06-17T12:12

2022-06-17T12:25

дмитрий песков

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дефицит благородных качеств наблюдается у коллективного Запада, будут проблемы с партнерами, но Россия справится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Партнерство, совпадение интересов на том или ином периоде развития, взаимное уважение к озабоченностям друг друга, понимание вопросов и проблем друг друга - это то, что должно быть нашей характеристикой. Но, к сожалению, дефицит этих благородных качеств мы наблюдаем сейчас у коллективного Запада, который объявил нам беспрецедентную экономическую войну", - сказал Песков "Известиям".По его словам, будет тяжело, но Россия справится. "Но ни у кого не возникает сомнений в том, что мы с этим справимся и, как часто бывало в истории, выйдем еще сильнее", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220317/rossiya-1778598274.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, политика