https://ria.ru/20220617/whatsapp-1796201598.html
В WhatsApp появилась новая функция безопасности
В WhatsApp появилась новая функция безопасности - РИА Новости, 17.06.2022
В WhatsApp появилась новая функция безопасности
Разработчики WhatsApp внедряют новые настройки контроля конфиденциальности, чтобы предоставить пользователям больший контроль над личными данными. Об этом... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:39
2022-06-17T16:39
2022-06-17T16:39
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Разработчики WhatsApp внедряют новые настройки контроля конфиденциальности, чтобы предоставить пользователям больший контроль над личными данными. Об этом сообщает WABetaInfo.Новая функция предполагает управление тем, кто может видеть фото профиля, сведения о нем, время последнего посещения и статус. Сейчас пользователи могли контролировать для избранных контактов статус в WhatsApp, последнее посещение и информацию о них.Теперь в мессенджере можно выбрать контакты, которые не смогут загрузить фотографию профиля пользователя и статус, сохраняя при этом эту информацию видимой для остальных контактов.Опция были представлена еще в прошлом году, но была доступна для избранных бета-тестеров. Сейчас WhatsApp запускает ее для всех пользователей мессенджера на Android и iOS, а позже она станет доступна для веба и десктопной версии.
https://ria.ru/20220610/telegram-1794671189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, whatsapp inc., google android, apple ios