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Ленобласть усилит взаимодействие с промышленниками и предпринимателями
Ленобласть усилит взаимодействие с промышленниками и предпринимателями - РИА Новости, 17.06.2022
Ленобласть усилит взаимодействие с промышленниками и предпринимателями
Власти Ленинградской области усиливают взаимодействие с промышленниками и предпринимателями, заключив на Петербургском международном экономическом форуме... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:27
2022-06-17T15:27
2022-06-17T15:27
ленинградская область
александр дрозденко
российский союз промышленников и предпринимателей
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской области усиливают взаимодействие с промышленниками и предпринимателями, заключив на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) с их представителями трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" Александр Габитов."Мы давно и активно работаем с Союзом промышленников и предпринимателей по вопросам развития бизнеса в Ленинградской области. Объединение представляет интересы работодателей в нашем ежегодном соглашении о минимальной заработной плате и участвует во всех наших встречах с бизнесом. В сегодняшних экономических условиях ― особое внимание к проблемам промышленных предприятий и бизнеса. Я благодарен нашему региональному объединению за конструктивный подход к разработке мер поддержки, и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться в таком же ключе и на уровне российского союза", ― отметил Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе, Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области был создан по инициативе руководителей предприятий и представителей малого и среднего бизнеса. В его задачи входит представление интересов его членов в органах государственной власти и при взаимодействии с партнерами на внешних рынках, развитие и поддержка конкуренции, реализация кадровых проектов и совершенствование законодательства.
https://ria.ru/20220617/respiratory-1796135867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, российский союз промышленников и предпринимателей, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской области усиливают взаимодействие с промышленниками и предпринимателями, заключив на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) с их представителями трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
и президент регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" Александр Габитов.
"Мы давно и активно работаем с Союзом промышленников и предпринимателей по вопросам развития бизнеса в Ленинградской области. Объединение представляет интересы работодателей в нашем ежегодном соглашении о минимальной заработной плате и участвует во всех наших встречах с бизнесом. В сегодняшних экономических условиях ― особое внимание к проблемам промышленных предприятий и бизнеса. Я благодарен нашему региональному объединению за конструктивный подход к разработке мер поддержки, и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться в таком же ключе и на уровне российского союза", ― отметил Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе, Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области был создан по инициативе руководителей предприятий и представителей малого и среднего бизнеса. В его задачи входит представление интересов его членов в органах государственной власти и при взаимодействии с партнерами на внешних рынках, развитие и поддержка конкуренции, реализация кадровых проектов и совершенствование законодательства.
"Российский союз промышленников и предпринимателей ― общероссийская общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. В состав организации входит более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики", — добавил собеседник агентства.