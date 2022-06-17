https://ria.ru/20220617/vzaimodeystvie-1796146149.html

Ленобласть усилит взаимодействие с промышленниками и предпринимателями

Ленобласть усилит взаимодействие с промышленниками и предпринимателями - РИА Новости, 17.06.2022

Ленобласть усилит взаимодействие с промышленниками и предпринимателями

Власти Ленинградской области усиливают взаимодействие с промышленниками и предпринимателями, заключив на Петербургском международном экономическом форуме... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:27

2022-06-17T15:27

2022-06-17T15:27

ленинградская область

александр дрозденко

российский союз промышленников и предпринимателей

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской области усиливают взаимодействие с промышленниками и предпринимателями, заключив на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) с их представителями трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" Александр Габитов."Мы давно и активно работаем с Союзом промышленников и предпринимателей по вопросам развития бизнеса в Ленинградской области. Объединение представляет интересы работодателей в нашем ежегодном соглашении о минимальной заработной плате и участвует во всех наших встречах с бизнесом. В сегодняшних экономических условиях ― особое внимание к проблемам промышленных предприятий и бизнеса. Я благодарен нашему региональному объединению за конструктивный подход к разработке мер поддержки, и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться в таком же ключе и на уровне российского союза", ― отметил Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе, Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области был создан по инициативе руководителей предприятий и представителей малого и среднего бизнеса. В его задачи входит представление интересов его членов в органах государственной власти и при взаимодействии с партнерами на внешних рынках, развитие и поддержка конкуренции, реализация кадровых проектов и совершенствование законодательства.

https://ria.ru/20220617/respiratory-1796135867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, российский союз промышленников и предпринимателей, пмэф