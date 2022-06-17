https://ria.ru/20220617/vybrosy-1796255805.html

Россия будет развивать чистые технологии, заявил Путин

Россия будет развивать чистые технологии, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Россия будет развивать чистые технологии, заявил Путин

В России будут развивать чистые технологии, чтобы добиваться поставленных целей по экологической модернизации предприятий, снижать вредные выбросы в атмосферу,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:48

2022-06-17T17:48

2022-06-17T17:48

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

байкал

байкальск

байкальский цбк

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796209359_0:615:2059:1773_1920x0_80_0_0_a03d470b512ff8086b9639ed185ac9e7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В России будут развивать чистые технологии, чтобы добиваться поставленных целей по экологической модернизации предприятий, снижать вредные выбросы в атмосферу, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом будем развивать чистые технологии, чтобы добиваться поставленных целей по экологической модернизации предприятий, снижать вредные выбросы в атмосферу. Особенно в крупных индустриальных центрах. Мы также продолжим работу в рамках проектов экономики замкнутого цикла, зелёных проектов и сохранения климата", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что с каждым годом всё больше туристов стремятся посетить красивейшие природные места России, национальные парки, заказники и заповедники."По оценке, в текущем году такой турпоток превысит 12 миллионов человек. Важно, чтобы государственные органы и бизнес, и туристы знали, что допустимо, а что нельзя делать на этих территориях. Где можно возводить туристические объекты, а где это категорически запрещено. Где это создаёт риски для уникальных, ранимых экосистем. В Государственной Думе уже рассматривается законопроект, который призван отрегулировать организацию туризма на особо охраняемых территориях. Создать цивилизованную основу для такой деятельности", - отметил российский лидер.Однако все принимаемые решения должны быть взвешенными и рассчитанными, подчеркнул президент."Особо отмечу задачу по сбережению и сохранению Байкала. В частности, на это нацелен уникальный проект комплексного развития города Байкальска, который должен стать эталоном рачительного, экологоориентированного хозяйствования. Задача не только ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского ЦБК, но и вывести город на принципиально иной уровень жизни. Сделать его визитной карточкой российского экологического туризма", - сказал Путин.Проект должен быть реализован с привлечением самых передовых экологически чистых источников энергии, уточнил он.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796220857.html

https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795716534.html

россия

байкал

байкальск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, байкал, байкальск, байкальский цбк, петербургский международный экономический форум (фонд)