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ВГТРК объявляет кампанию "Смотрим летом"

ВГТРК объявляет кампанию "Смотрим летом" - РИА Новости, 17.06.2022

ВГТРК объявляет кампанию "Смотрим летом"

Более 200 премьерных часов кино, сериалов, документальных и анимационных фильмов появится этим летом в свободном и бесплатном доступе на медиаплатформе ВГТРК... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T22:58

2022-06-17T22:58

2022-06-17T22:58

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 июн - Пресс-служба ВГТРК. Более 200 премьерных часов кино, сериалов, документальных и анимационных фильмов появится этим летом в свободном и бесплатном доступе на медиаплатформе ВГТРК "Смотрим", крупнейшем агрегаторе профессионального медиаконтента в русскоязычной цифровой среде.Кампания "Смотрим летом" (SMOTRIM.RU/LETOM) стартует в ночь на субботу 18 июня и продлится до конца августа.Открывает летнюю кампанию "Смотрим" премьера масштабной 12-серийной исторической драмы "Елизавета" (производство "Cosmos studio", 2021 год). Захватывающую историю восхождения на трон юной Елизаветы (Юлия Хлынина), дочери Петра I (Александр Балуев), полную непростых выборов между верностью и предательством, зрители ожидали в эфире с начала марта, но показ был отложен. Этим летом подписчики и пользователи платформы "Смотрим" смогут, наконец, посмотреть самый ожидаемый сериал текущего года в любом предпочитаемом формате: через приложение "Смотрим" для телефонов, планшетов и Смарт-ТВ или на веб-версии, доступной на Smotrim.ru/Смотрим.рф, специально полностью обновлённой к старту кампании. Первые эпизоды исторической драмы в любой из сред будут открыты для неограниченного просмотра в ночь на субботу 18 июня 2022 года.Кроме "Елизаветы", в рамках контентной кампании "Смотрим летом" зрителей ждёт ещё 15 премьерных сериалов разных жанров, среди которых классические драмы ("Цена молчания", "Вспомни меня"), современные и ретро-мелодрамы ("Завод", "Розы на стекле"), захватывающие детективы ("Угрозы", "Зацепка"), мистический триллер ("Ловец снов"), биографическая драма ("Эйнштейн. Теория любви"), а также полнометражные фильмы именитых режиссёров, среди которых драма режиссера Дмитрия Месхиева "Два билета домой". Для поклонников качественной документалистики этим летом "Смотрим" предложит подборку премьерного российского и зарубежного документального кино, в том числе "Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию", "Таблоид".Не забыты и интересы юных пользователей: новые выпуски приключений любимых героев современной отечественной анимации этим летом "Смотрим" всей семьёй.Концепция медиаплатформы ВГТРК охватывает гораздо больше зрительских потребностей, чем просто онлайн-кинотеатр. Кроме огромной киносериальной библиотеки, "Смотрим" предлагает все жанры и типы профессионального аудиовизульного контента, объединённые в тематические кластеры:- информационный кластер "Смотрим Вести" (SMOTRIM.RU/VESTI) в режиме реального времени агрегирует весь информационный медиаконтент, производимый ВГТРК во всех регионах России.- стримминговый кластер "Смотрим эфир" (SMOTRIM.RU/EFIR) обеспечивает доступ к потоковой трансляции федеральных и региональных телерадиоканалов ВГТРК, основных федеральных вещателей, а также региональных телеканалов, выбравших "Смотрим" одной из платформ распространения вещания в цифровой среде.- архивный кластер "Смотрим ТВ СССР" (SMOTRIM.RU/FOND) - уникальный архив Гостелерадиофонда за последние 60 лет.Александр Нечаев, заместитель генерального директора ВГТРК:"К запуску кампании "Смотрим летом" мы полностью обновили приложение и веб-версию платформы, постаравшись сделать их максимально удобными для наших пользователей в России и за её пределами. Постепенно к редакционной работе подключаются филиалы в регионах, а они у ВГТРК есть во всех субъектах России. Это значит, что каждый пользователь "Смотрим" получает доступ не только к федеральному, но и локальному медиаконтенту, регионализированному вещанию, в которое интегрированы новости и актуальная информация каждого города или региона нашей огромной страны. Ну и смотрим летом двести премьерных часов, начиная с долгожданной "Елизаветы" — для всех, бесплатно и без регистрации. Осенний пакет премьер уже формируется".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы