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Российские военные уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области
Российские военные уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2022
Российские военные уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области
Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила штаб нацформирования "Азов"* в районе населенного пункта Песочин в Харьковской области, сообщил официальный РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:51
2022-06-17T12:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила штаб нацформирования "Азов"* в районе населенного пункта Песочин в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО "Град" в районах Зайцево, Курдимовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино Донецкой Народной Республики. Также в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования "Азов", — рассказал он.Кроме того, у населенных пунктов Спорное и Выемка в ДНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Также летчикам удалось поразить 58 районов скопления войск и техники ВСУ и уничтожить:В свою очередь, ракетные войска и артиллерия поразили 203 района сосредоточения противника и 38 огневых позиций артиллерии ВСУ. Уничтожены:Силам противовоздушной обороны за минувшие сутки удалось сбить украинский штурмовик Су-25 и семь беспилотников. Также они перехватили ракету "Точка-У" в ЛНР и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации потери ВСУ в технике составили:Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220617/vrachi-1795989275.html
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вооруженные силы рф, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр
11:51 17.06.2022 (обновлено: 12:31 17.06.2022)
 
Российские военные уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области

Минобороны: ВС России ракетным ударом уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила штаб нацформирования "Азов"* в районе населенного пункта Песочин в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО "Град" в районах Зайцево, Курдимовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино Донецкой Народной Республики. Также в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования "Азов", — рассказал он.
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Кроме того, у населенных пунктов Спорное и Выемка в ДНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Также летчикам удалось поразить 58 районов скопления войск и техники ВСУ и уничтожить:
  • 200 украинских националистов;
  • две пусковые установки ЗРК "Бук-М1" и "Оса-АКМ";
  • десять танков.
В свою очередь, ракетные войска и артиллерия поразили 203 района сосредоточения противника и 38 огневых позиций артиллерии ВСУ. Уничтожены:
  • 350 националистов;
  • пункт управления БПЛА;
  • восемь танков и других бронемашин;
  • три БМ-21 РСЗО "Град";
  • три орудия полевой артиллерии;
  • одиннадцать специальных автомобилей.
Силам противовоздушной обороны за минувшие сутки удалось сбить украинский штурмовик Су-25 и семь беспилотников. Также они перехватили ракету "Точка-У" в ЛНР и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.
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Всего с начала спецоперации потери ВСУ в технике составили:
  • 205 самолетов;
  • 131 вертолет;
  • 1233 беспилотника;
  • 342 зенитных ракетных комплекса;
  • 3587 танков и других видов бронетехники;
  • 539 РСЗО;
  • 2013 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 3658 специальных военных автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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