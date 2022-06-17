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Российские военные уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области

Российские военные уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2022

Российские военные уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила штаб нацформирования "Азов"* в районе населенного пункта Песочин в Харьковской области, сообщил официальный РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:51

2022-06-17T11:51

2022-06-17T12:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила штаб нацформирования "Азов"* в районе населенного пункта Песочин в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО "Град" в районах Зайцево, Курдимовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино Донецкой Народной Республики. Также в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования "Азов", — рассказал он.Кроме того, у населенных пунктов Спорное и Выемка в ДНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Также летчикам удалось поразить 58 районов скопления войск и техники ВСУ и уничтожить:В свою очередь, ракетные войска и артиллерия поразили 203 района сосредоточения противника и 38 огневых позиций артиллерии ВСУ. Уничтожены:Силам противовоздушной обороны за минувшие сутки удалось сбить украинский штурмовик Су-25 и семь беспилотников. Также они перехватили ракету "Точка-У" в ЛНР и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации потери ВСУ в технике составили:Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220617/vrachi-1795989275.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795963920.html

https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html

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вооруженные силы рф, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр