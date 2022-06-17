https://ria.ru/20220617/vrachi-1795989275.html
Минобороны показало работу военных врачей в Харьковской области
Минобороны показало работу военных врачей в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2022
Минобороны показало работу военных врачей в Харьковской области
Военные врачи Западного военного округа продолжают оказывать медицинскую помощь мирному населению Харьковской области, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:42
2022-06-17T09:42
2022-06-17T13:30
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
харьковская область
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военные врачи Западного военного округа продолжают оказывать медицинскую помощь мирному населению Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.На кадрах показана работа докторов в мобильном госпитале в одном из освобожденных населенных пунктов. Медики оказывают полный спектр помощи — от перевязки и постановки капельниц до проведения полостных операций. Также желающие могут пройти базовый медицинский осмотр при наличии симптомов различных заболеваний."Когда мы не можем ни отправить человека, ни отложить на время операцию, приходится делать операцию. Недавно был такой случай, оперировали женщину с кишечной непроходимостью по поводу ущемленной грыжи. Пришлось делать операцию здесь. Пациентка была успешно прооперирована, выписана, сейчас находится на амбулаторном лечении, приходит на перевязки", — рассказал военный врач-хирург Петр.Как уточнили в военном ведомстве, врачи проводят круглосуточные приемы граждан как с бытовыми болями, так и с травмами, полученными в результате ракетных ударов. Пожилые люди чаще обращаются со старыми травмами, с болями сердца, головы, сосудов, зубными болями. Во время приемов граждане получают необходимые лекарства.Жители поблагодарили российских военных медиков за оказанную помощь.
https://ria.ru/20220418/berdyansk-1784148368.html
https://ria.ru/20220615/mediki-1795345578.html
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Работа военных врачей в Харьковской области
Работа военных врачей в Харьковской области
2022-06-17T09:42
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здоровье - общество, харьковская область, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:42 17.06.2022 (обновлено: 13:30 17.06.2022)
Минобороны показало работу военных врачей в Харьковской области
Минобороны опубликовало кадры работы российских военных врачей в Харьковской области
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Военные врачи Западного военного округа продолжают оказывать медицинскую помощь мирному населению Харьковской области, следует из видео, опубликованного
Минобороны.
На кадрах показана работа докторов в мобильном госпитале в одном из освобожденных населенных пунктов. Медики оказывают полный спектр помощи — от перевязки и постановки капельниц до проведения полостных операций. Также желающие могут пройти базовый медицинский осмотр при наличии симптомов различных заболеваний.
"Когда мы не можем ни отправить человека, ни отложить на время операцию, приходится делать операцию. Недавно был такой случай, оперировали женщину с кишечной непроходимостью по поводу ущемленной грыжи. Пришлось делать операцию здесь. Пациентка была успешно прооперирована, выписана, сейчас находится на амбулаторном лечении, приходит на перевязки", — рассказал военный врач-хирург Петр.
Как уточнили в военном ведомстве, врачи проводят круглосуточные приемы граждан как с бытовыми болями, так и с травмами, полученными в результате ракетных ударов. Пожилые люди чаще обращаются со старыми травмами, с болями сердца, головы, сосудов, зубными болями. Во время приемов граждане получают необходимые лекарства.
Жители поблагодарили российских военных медиков за оказанную помощь.