https://ria.ru/20220617/vrachi-1795989275.html

Минобороны показало работу военных врачей в Харьковской области

Минобороны показало работу военных врачей в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2022

Минобороны показало работу военных врачей в Харьковской области

Военные врачи Западного военного округа продолжают оказывать медицинскую помощь мирному населению Харьковской области, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:42

2022-06-17T09:42

2022-06-17T13:30

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

харьковская область

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военные врачи Западного военного округа продолжают оказывать медицинскую помощь мирному населению Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.На кадрах показана работа докторов в мобильном госпитале в одном из освобожденных населенных пунктов. Медики оказывают полный спектр помощи — от перевязки и постановки капельниц до проведения полостных операций. Также желающие могут пройти базовый медицинский осмотр при наличии симптомов различных заболеваний."Когда мы не можем ни отправить человека, ни отложить на время операцию, приходится делать операцию. Недавно был такой случай, оперировали женщину с кишечной непроходимостью по поводу ущемленной грыжи. Пришлось делать операцию здесь. Пациентка была успешно прооперирована, выписана, сейчас находится на амбулаторном лечении, приходит на перевязки", — рассказал военный врач-хирург Петр.Как уточнили в военном ведомстве, врачи проводят круглосуточные приемы граждан как с бытовыми болями, так и с травмами, полученными в результате ракетных ударов. Пожилые люди чаще обращаются со старыми травмами, с болями сердца, головы, сосудов, зубными болями. Во время приемов граждане получают необходимые лекарства.Жители поблагодарили российских военных медиков за оказанную помощь.

https://ria.ru/20220418/berdyansk-1784148368.html

https://ria.ru/20220615/mediki-1795345578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, харьковская область, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)