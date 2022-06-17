https://ria.ru/20220617/voyna-1795851806.html

"Нужны железные нервы": что происходит в полевых госпиталях в Донбассе

"Нужны железные нервы": что происходит в полевых госпиталях в Донбассе - РИА Новости, 17.06.2022

"Нужны железные нервы": что происходит в полевых госпиталях в Донбассе

Наложить жгут под мощным обстрелом, сделать искусственное дыхание под свист пуль — и не запаниковать. О военных медиках говорят редко, хотя их работа крайне... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:00

2022-06-17T08:00

2022-06-17T12:01

луганская народная республика

здоровье - общество

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Наложить жгут под мощным обстрелом, сделать искусственное дыхание под свист пуль — и не запаниковать. О военных медиках говорят редко, хотя их работа крайне важна. Малейшее промедление может стоить жизни. О фронтовых буднях врачей и санинструкторов — в репортаже РИА Новости.Прошлый опытВ 2014-м, когда в Донбассе началась война, Виктор (по просьбе медиков имена изменены) был в Белоруссии, в отпуске. Вместе с женой — врачом госпиталя для ветеранов Великой Отечественной."Каждый день читали о бомбежках, десятках убитых и раненых, — вспоминает он. — Из-за постоянных обстрелов мы не могли вернуться в Луганск. Многие уехали, специалистов сильно не хватало, а мы, как назло, застряли в другой стране".Домой попали лишь в ноябре, когда ВСУ оттеснили от города на несколько десятков километров. Супруга сразу ушла в ополчение."Не могла оставаться в стороне, — говорит врач, получившая позывной Астра. — Я не только заботилась о раненых, но и обучала будущих санинструкторов основам первой помощи. Работали буквально сутками".Вскоре к ней присоединился и Виктор, которого бойцы окрестили Доком. Пригодился богатый опыт: 13 лет в кардиологической бригаде скорой, где начинал простым санитаром."Выезжали на самые сложные вызовы: ДТП, падения с высоты, поножовщина, пожары, — уточняет он. — Честно говоря, разницы между неотложкой и передовой практически нет. И там и там надо быстро соображать, не поддаваться панике, действовать решительно. Отличие лишь в том, что в мирное время над головой не свистят пули и вокруг не рвутся снаряды".Смертоносные бомбыСупруги поступили в 40-й мотострелковый батальон ЛНР, куда приглашают наиболее опытных специалистов. Сейчас подразделение выполняет боевые задачи в Харьковской области."Две недели назад наших минометчиков накрыло "кассетами", — рассказывает Док. — Одному серьезно повредило позвоночник. Второму осколок пробил плечевую артерию. Парни быстро наложили жгут и привезли пострадавшего к нам. Обезболили, перевязали, погрузили в автомобиль — и в госпиталь. Там хирурги еще около часа искали место повреждения, сделали огромный надрез от подмышечной ямки до локтевой. Затем сшили сосуд и восстановили кровоток. В итоге спасли".Часто помогают и гражданским. От зажигательных снарядов люди получают сильнейший ожог дыхательных путей. Очень смертоносны кассетные бомбы — из-за большой площади поражения."Недавно к нам на базу прибежал подросток и закричал: "Спасите маму", — вспоминает Астра. — Весь в крови. Быстро обработали ему раны, запрыгнули в машину. Проехали с полкилометра — лежит женщина. Осколок пробил шею, переломы рук, бедра. Недалеко под деревом без сознания 12-летний мальчик. Перебинтовали, повезли в госпиталь. На следующий день парень благодарил: мать и младший брат выжили".Красная зонаВ военной медицине выделяют три зоны. Супруги работают в зеленой — в полевом госпитале, где только профессионалы.Желтая и красная — непосредственно на передовой. Там действуют санинструкторы, которым необязательно профильное образование."Но именно от них зависит все, — объясняет Док. — Это касается и первой помощи, и психологического настроя. У парамедика должны быть железные нервы. Ведь многие паникуют, увидев товарищей, истекающих кровью, с оторванными конечностями. Это передается сослуживцам".Санитар 40-го батальона — луганчанин с позывным Тамерлан — как раз из тех, кто всегда сохраняет хладнокровие."Недавно при штурме попали под огонь танка и миномета, — рассказывает санитар. — Девять раненых. Оказывал им помощь в одиночку. Под непрерывным обстрелом. Честно говоря, пару раз хотелось убежать в подвал. Но тогда ребята бы не выжили. Всех перевязал, отправил в санчасть. Никто не умер, насколько я знаю".В ополчение ЛНР он пришел в 2014-м, пять лет прослужил в Народной милиции. Недолго был на гражданке, работал на вахте в России."В феврале вернулся в армию, стал санинструктором, — продолжает Тамерлан. — Совершенно случайно: в нашей группе с этим никто не сталкивался, а у меня был неплохой опыт — несколько раз прямо на поле боя перевязывал. Еще во время прошлой службы"."С раненым нужно говорить"По словам Тамерлана, все довольно просто: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, жгут или повязка, чтобы остановить кровь. Затем обезболивание. Либо кеторолом, либо промедолом — и транспортировка в госпиталь."Многие парни даже после серьезного ранения поскорее хотят вернуться в строй, — отмечает военнослужащий. — Но иногда попадаются и те, кто из-за небольшой царапины просятся в госпиталь. Между собой мы в шутку называем таких "пятисотыми".Конечно, под пулями страшно всем, даже прожженным санитарам. Главное, вовремя взять себя в руки: "под огнем надеяться больше не на кого"."С раненым, если, конечно, он в сознании, нужно постоянно разговаривать, — подчеркивает Тамерлан. — Это отвлекает от боли и необдуманных действий. Один боец в шоковом состоянии постоянно сдирал бинт и не давал сделать перевязку. Я начал спрашивать о семье, планах на жизнь. И он перестал мешать".Еще один способ: попросить побыть ассистентом. Например, разрезать себе штанину.За несколько месяцев Тамерлан стал настоящим профи. Но связывать жизнь с медициной после окончания боев не собирается. Вот его начальники Док и Астра хотят вернуться на прежние места работы. И помогать людям в больничной палате, а не под свист пуль.

https://ria.ru/20220601/izyum-1792066172.html

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

https://ria.ru/20220603/popasnaya-1792583345.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Док рассказывает про работу на скорой Док рассказывает про работу на скорой 2022-06-17T08:00 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

луганская народная республика, здоровье - общество, вооруженные силы украины