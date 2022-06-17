16:45 17.06.2022 (обновлено: 16:58 17.06.2022)
Путин попросил выделить допсредства на развитие Дальнего Востока
Путин попросил правительство выделить дополнительные средства на развитие Дальнего Востока
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин выделить дополнительные средства на развитие малых городов и для Дальнего Востока.
"Предлагаю нарастить объем ресурсов на проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. У нас хорошо эта программа работает, предлагаю направить на эти цели еще по 10 миллиардов рублей ежегодно в 2023, 2024 годах", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
"Дополнительные средства выделим на обновления городов Дальнего Востока. Прошу правительство… предусмотреть на эти цели специальные лимиты", - добавил президент.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.