https://ria.ru/20220617/vostok-1796205861.html

Путин попросил выделить допсредства на развитие Дальнего Востока

Путин попросил выделить допсредства на развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 17.06.2022

Путин попросил выделить допсредства на развитие Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин попросил кабмин выделить дополнительные средства на развитие малых городов и для Дальнего Востока. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:45

2022-06-17T16:45

2022-06-17T16:58

петербургский международный экономический форум — 2022

дальний восток

экономика

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин выделить дополнительные средства на развитие малых городов и для Дальнего Востока."Предлагаю нарастить объем ресурсов на проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. У нас хорошо эта программа работает, предлагаю направить на эти цели еще по 10 миллиардов рублей ежегодно в 2023, 2024 годах", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ."Дополнительные средства выделим на обновления городов Дальнего Востока. Прошу правительство… предусмотреть на эти цели специальные лимиты", - добавил президент.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220608/zadacha-1793879620.html

дальний восток

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

дальний восток, экономика, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)