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Путин попросил выделить допсредства на развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/vostok-1796205861.html
Путин попросил выделить допсредства на развитие Дальнего Востока
Путин попросил выделить допсредства на развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 17.06.2022
Путин попросил выделить допсредства на развитие Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин попросил кабмин выделить дополнительные средства на развитие малых городов и для Дальнего Востока. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:45
2022-06-17T16:58
петербургский международный экономический форум — 2022
дальний восток
экономика
владимир путин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин выделить дополнительные средства на развитие малых городов и для Дальнего Востока."Предлагаю нарастить объем ресурсов на проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. У нас хорошо эта программа работает, предлагаю направить на эти цели еще по 10 миллиардов рублей ежегодно в 2023, 2024 годах", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ."Дополнительные средства выделим на обновления городов Дальнего Востока. Прошу правительство… предусмотреть на эти цели специальные лимиты", - добавил президент.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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дальний восток
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дальний восток, экономика, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:45 17.06.2022 (обновлено: 16:58 17.06.2022)
 
Путин попросил выделить допсредства на развитие Дальнего Востока

Путин попросил правительство выделить дополнительные средства на развитие Дальнего Востока

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин выделить дополнительные средства на развитие малых городов и для Дальнего Востока.
"Предлагаю нарастить объем ресурсов на проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. У нас хорошо эта программа работает, предлагаю направить на эти цели еще по 10 миллиардов рублей ежегодно в 2023, 2024 годах", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
"Дополнительные средства выделим на обновления городов Дальнего Востока. Прошу правительство… предусмотреть на эти цели специальные лимиты", - добавил президент.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 05:44
Трутнев назвал важнейшую задачу по развитию Дальнего Востока и Арктики
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Дальний ВостокЭкономикаВладимир ПутинСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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