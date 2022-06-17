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Путин назвал главный показатель эффективности власти - РИА Новости, 17.06.2022
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Путин назвал главный показатель эффективности власти
Путин назвал главный показатель эффективности власти - РИА Новости, 17.06.2022
Путин назвал главный показатель эффективности власти
Позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы государства, заявил президент России... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:41
2022-06-17T17:18
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы государства, заявил президент России Владимир Путин."Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти и государства в целом. Причем ощутимых результатов здесь, несмотря на все объективные трудности, необходимо добиваться уже в текущем году", - подчеркнул он.Он отметил, что снижение бедности и неравенства - это спрос на отечественную продукцию, причем по всей территории страны.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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россия, экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:41 17.06.2022 (обновлено: 17:18 17.06.2022)
 
Путин назвал главный показатель эффективности власти

Президент Путин назвал снижение уровня бедности главным показателем эффективности власти

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы государства, заявил президент России Владимир Путин.
"Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти и государства в целом. Причем ощутимых результатов здесь, несмотря на все объективные трудности, необходимо добиваться уже в текущем году", - подчеркнул он.
Он отметил, что снижение бедности и неравенства - это спрос на отечественную продукцию, причем по всей территории страны.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Путин поручил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 10% - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияЭкономикаВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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