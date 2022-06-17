https://ria.ru/20220617/vizy-1796140468.html

Член СПЧ назвал решение Киева о визовом режиме для россиян глупостью

Член СПЧ назвал решение Киева о визовом режиме для россиян глупостью - РИА Новости, 17.06.2022

Член СПЧ назвал решение Киева о визовом режиме для россиян глупостью

Решение украинских властей ввести визовый режим для россиян имеет демонстративный характер, России копировать эти "глупости" не надо, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:16

2022-06-17T15:16

2022-06-17T15:16

в мире

владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Решение украинских властей ввести визовый режим для россиян имеет демонстративный характер, России копировать эти "глупости" не надо, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Отмечается, что кабмин должен принять решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Россией."Должен сказать, в последние годы пропускной коридор на украинской границе и так был усложнен до предела. Предлагаемый визовый режим носит больше демонстративный характер, ориентированный на покровителей Киева. Показать, что украинская власть ещё что-то может. Нам копировать эти глупости не имеет смысла", - сказал Брод РИА Новости.Он отметил, что российская сторона без ограничений принимает переселенцев, а украинцы не подвергаются дискриминации."Россия без ограничений принимает переселенцев с Украины, обеспечивает им необходимые условия жизнедеятельности, заботится об украинских детях, оставшихся без родителей. Украинцы, издавна живущие в России, никакой дискриминации не испытывают. Никто не устанавливает коллективную вину украинцев за безумные действия киевских властей", - сообщил Брод.

https://ria.ru/20220617/vizy-1796126969.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, россия