Рейтинг@Mail.ru
"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/vizy-1796126969.html
"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной
"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский прокомментировал решение Киева ввести визовый режим с РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:53
2022-06-17T14:55
специальная военная операция на украине
владимир мединский
украина
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
владимир зеленский
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780913552_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_033473e01f8cb3c4cdc0cb359df328bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский прокомментировал решение Киева ввести визовый режим с Россией."Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало", - сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Отмечается, что кабмин должен принять решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Россией.
https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794526020.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780913482_0:0:2924:2193_1920x0_80_0_0_80663709681d1526e6407372989970ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир мединский, украина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, владимир зеленский, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
14:53 17.06.2022 (обновлено: 14:55 17.06.2022)
 
"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной

Мединский о введении визового режима Украиной: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский прокомментировал решение Киева ввести визовый режим с Россией.
"Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало", - сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Отмечается, что кабмин должен принять решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:56Специальная военная операция на Украине
"Чем бы дитя ни тешилось": Лавров прокомментировал санкции Зеленского
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир МединскийУкраинаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)В миреВладимир ЗеленскийСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала