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"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной
"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский прокомментировал решение Киева ввести визовый режим с РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:53
2022-06-17T14:53
2022-06-17T14:55
специальная военная операция на украине
владимир мединский
украина
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
владимир зеленский
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский прокомментировал решение Киева ввести визовый режим с Россией."Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало", - сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Отмечается, что кабмин должен принять решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Россией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:53 17.06.2022 (обновлено: 14:55 17.06.2022)
"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной
Мединский о введении визового режима Украиной: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало