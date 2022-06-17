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"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной

"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной - РИА Новости, 17.06.2022

"Чем бы дитя ни тешилось": Мединский прокомментировал введение виз Украиной

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский прокомментировал решение Киева ввести визовый режим с РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:53

2022-06-17T14:53

2022-06-17T14:55

специальная военная операция на украине

владимир мединский

украина

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

владимир зеленский

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский прокомментировал решение Киева ввести визовый режим с Россией."Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало", - сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Отмечается, что кабмин должен принять решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Россией.

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Кирилл Волков

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